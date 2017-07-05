Губернатор Ленобласти выразил соболезнования близким Даниила Гранина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина, скончавшегося на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Гранин скончался в Санкт-Петербурге во вторник.

"Ушел из жизни не только замечательный писатель, но и великий гражданин России, к мнению которого все мы прислушивались. Не стало блестящего интеллигента, всегда возвышавшего голос в защиту культуры, бывшего мерилом честности, искренне и беззаветно любившего Отечество. На книгах Даниила Александровича выросли целые поколения. Его герои были под стать ему самому: смелые, убежденные, борющиеся за справедливость", — говорится в телеграмме главы региона, адресованной дочери писателя.

"Трудно поверить, что с нами больше нет Даниила Александровича Гранина — Петербуржца с большой буквы. В этот трудный час примите слова сочувствия и поддержки. Мы всегда будем помнить Даниила Александровича Гранина — доброго и мудрого человека", — добавил Дрозденко.

Соболезнования в связи с кончиной Гранина глава Ленинградской области также направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Гранин — лауреат государственной премии СССР, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ, автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других.

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