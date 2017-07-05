В Москве бесплатно покажут фильмы Карена Шахназарова

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На протяжении июля жители Москвы смогут бесплатно посмотреть фильмы Карена Шахназарова в честь 65-летия режиссера, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

"С 6 по 26 июля в честь 65-летия Карена Шахназарова сеть кинотеатров "Москино" департамента культуры бесплатно покажет ретроспективу фильмов режиссера. Зрители смогут увидеть 14 картин. Всего запланировано 27 показов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Москино" рассказали, что "в программу ретроспективы кинокартин Карена Шахназарова включили практически все его режиссерские работы, начиная от самой первой полнометражной ленты "Добряки", снятой в 1979 году, которая получила несколько наград, заканчивая фильмами, которые вышли на экраны в 2000-х, например, "Белый тигр". Зрители увидят и другие картины режиссера, снятые с характерной для него яркой образностью, насыщенностью, фантасмагорическими мотивами".

Первый из 27 бесплатных показов состоится 6 июля в кинотеатре "Космос". Зрители увидят музыкальную драму 1985 года "Зимний вечер в Гаграх" о некогда известном чечеточнике Алексее Беглове, к которому обращается за помощью молодой танцор из Сибири.

Всего в программе участвует шесть кинотеатров: "Молодежный" (район Текстильщики, ЮВАО), "Сатурн" (Свиблово, СВАО), "Вымпел" (Бабушкинский, СВАО), "Салют" (Академический, ЮЗАО), "Юность" (Щукино, СЗАО) и "Космос" (Останкинский, СВАО).

Карен Шахназаров, режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна "Мосфильм", родился 8 июля 1952 года. Широкую известность ему как режиссеру и сценаристу принес музыкальный фильм "Мы из джаза", который вышел на экраны СССР в 1983 году. Помимо этого, его ленты получили более 50 международных и национальных призов, дважды участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля и дважды были номинированы на премию "Оскар".