СПЧ глубоко скорбит в связи с кончиной писателя Даниила Гранина

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский президентский Совет по правам человека (СПЧ) соболезнует в связи с кончиной писателя Даниила Гранина, сообщается на сайте СПЧ.

В ночь на среду пресс-секретарь петербургского губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека глубоко скорбит в связи со смертью Даниила Гранина — известного советского писателя, члена учрежденной президентом России межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий", — говорится в сообщении.

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек". Гранин в июне стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему в виде исключения президент РФ Владимир Путин вручил в Стрельне.