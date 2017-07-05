Как снимают современную фантастику: экскурсия на "Вратаря галактики"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Павел Гайков. Пальмы, фикусы, лианы и облупившиеся московские фасады, пыльные автомобили, ржавая телефонная будка на углу. Возле нее — обмотанный разноцветными тряпками волосатый торговец-южанин. В обшарпанном чемодане разложен товар: несколько видавших лучшие времена фонариков, старый будильник, пузырьки с непонятными лекарствами.
Все это можно увидеть в павильоне № 1 "Мосфильма", где сейчас выстроены кварталы Москвы 2070 года. После глобальной катастрофы климат на планете изменился, многие страны ушли под воду, тысячи переселенцев хлынули в Москву, которая оказалась в тропическом поясе. Ни пробок, ни серых пуховиков, ни угрюмых лиц — постапокалиптическая столица выглядит приятнее современной.
Главным развлечением будущего стал космобол — разновидность футбола. Над столицей высится гигантский стадион, где разворачиваются драматические поединки за будущее Земли. Именно герои-атлеты станут главными действующими лицами фильма, а их наставником выступит персонаж Евгения Миронова — инопланетянин с длинными белыми волосами и сиреневыми глазами.
"Впервые у меня так много съемок на "зеленке" (технология совмещения изображений. — Прим. ред.) — делится впечатлениями Миронов. — Вместе с молодыми артистами я здесь заново учусь видеть своих воображаемых партнеров. Это будит фантазию, но иногда приходится подходить к монитору и смотреть, что получается, чтобы сориентироваться".
"Вратарь галактики" режиссера Джаника Файзиева ("Турецкий гамбит", "Август. Восьмого"), вероятно, самый масштабный, дорогой и высокотехнологичный проект из всех, что сейчас снимаются в России. По стенам павильона — синий хромакей, на котором будут дорисовывать фоны. В одном кадре с живыми актерами — виртуальные персонажи, нарисованные с нуля или при помощи технологии цифрового захвата актерской игры motion capture.
В первом случае актер на площадке взаимодействует с габаритной игрушкой, во втором — с актером в синем костюме с инерционными датчиками. Благодаря технологии дополненной реальности, режиссер видит у себя на мониторе сразу полноценное изображение, то есть вместо синего человека — инопланетянина.
Производством визуальных эффектов занимается студия Main Road Post, создававшая мир "Притяжения" Федора Бондарчука. По словам гендиректора компании Армана Яхина, во "Вратаре галактики" будет рекордное для России количество кадров с компьютерной графикой.
"Этот проект приумножает вызовы, которые ставились перед нами когда-либо прежде, — отмечает Арман Яхин. — Помимо прочего, в нем будет еще и много экшн-сцен, связанных со сверхспособностями и сверхскоростями, в работе над которыми будет задействована ручная анимация”.
Ошибочно считать, что в современном кино на компьютере рисуется вообще все. Работы хватает как для актеров, так и для художников по декорациям, костюмам и реквизиту. Просто теперь они координируют свою деятельность еще и со специалистами по визуальным эффектам. Возводить фантастический мир фильма они начали все вместе больше года назад.
В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму семь часов — костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело.
"Помню, в свое время "Звездные войны" поразили меня в первую очередь огромным количеством фантастических персонажей и их индивидуальностью, — рассказывает Евгений Миронов. — Все было сделано четко и качественно, все продумано, каждый герой реагировал по-своему, у каждого был свой характер, мимика и так далее. В больших западных фильмах работают и средний план, и дальний, и всему веришь, хотя 90% изображения создано на компьютере. Тут на съемках огромный штат людей, которые отвечают за детали, чтобы все было "по-взрослому", чтобы каждый элемент был функциональным и зрелищным. Это огромная работа, и я снимаю шляпу перед создателями фильма, что они решились на это".
Съемки на "Мосфильме" продлятся до середины сентября. Планируется, что в прокат картина выйдет в конце 2018 года.