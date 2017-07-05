Как снимают современную фантастику: экскурсия на "Вратаря галактики"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Павел Гайков. Пальмы, фикусы, лианы и облупившиеся московские фасады, пыльные автомобили, ржавая телефонная будка на углу. Возле нее — обмотанный разноцветными тряпками волосатый торговец-южанин. В обшарпанном чемодане разложен товар: несколько видавших лучшие времена фонариков, старый будильник, пузырьки с непонятными лекарствами.

Все это можно увидеть в павильоне № 1 "Мосфильма", где сейчас выстроены кварталы Москвы 2070 года. После глобальной катастрофы климат на планете изменился, многие страны ушли под воду, тысячи переселенцев хлынули в Москву, которая оказалась в тропическом поясе. Ни пробок, ни серых пуховиков, ни угрюмых лиц — постапокалиптическая столица выглядит приятнее современной.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики"

Главным развлечением будущего стал космобол — разновидность футбола. Над столицей высится гигантский стадион, где разворачиваются драматические поединки за будущее Земли. Именно герои-атлеты станут главными действующими лицами фильма, а их наставником выступит персонаж Евгения Миронова — инопланетянин с длинными белыми волосами и сиреневыми глазами.

"Впервые у меня так много съемок на "зеленке" (технология совмещения изображений. — Прим. ред.) — делится впечатлениями Миронов. — Вместе с молодыми артистами я здесь заново учусь видеть своих воображаемых партнеров. Это будит фантазию, но иногда приходится подходить к монитору и смотреть, что получается, чтобы сориентироваться".

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики"

"Вратарь галактики" режиссера Джаника Файзиева ("Турецкий гамбит", "Август. Восьмого"), вероятно, самый масштабный, дорогой и высокотехнологичный проект из всех, что сейчас снимаются в России. По стенам павильона — синий хромакей, на котором будут дорисовывать фоны. В одном кадре с живыми актерами — виртуальные персонажи, нарисованные с нуля или при помощи технологии цифрового захвата актерской игры motion capture.

В первом случае актер на площадке взаимодействует с габаритной игрушкой, во втором — с актером в синем костюме с инерционными датчиками. Благодаря технологии дополненной реальности, режиссер видит у себя на мониторе сразу полноценное изображение, то есть вместо синего человека — инопланетянина.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики"

Производством визуальных эффектов занимается студия Main Road Post, создававшая мир "Притяжения" Федора Бондарчука. По словам гендиректора компании Армана Яхина, во "Вратаре галактики" будет рекордное для России количество кадров с компьютерной графикой.

"Этот проект приумножает вызовы, которые ставились перед нами когда-либо прежде, — отмечает Арман Яхин. — Помимо прочего, в нем будет еще и много экшн-сцен, связанных со сверхспособностями и сверхскоростями, в работе над которыми будет задействована ручная анимация”.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики"

Ошибочно считать, что в современном кино на компьютере рисуется вообще все. Работы хватает как для актеров, так и для художников по декорациям, костюмам и реквизиту. Просто теперь они координируют свою деятельность еще и со специалистами по визуальным эффектам. Возводить фантастический мир фильма они начали все вместе больше года назад.

На площади свыше 3500 квадратных метров выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров с тысячами предметов реквизита, созданного художниками специально для фильма. В съемках задействовано до 500 актеров массовых сцен, и для каждого сшит свой уникальный костюм.

В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму семь часов — костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики" Съемки фильма "Вратарь галактики"

"Помню, в свое время "Звездные войны" поразили меня в первую очередь огромным количеством фантастических персонажей и их индивидуальностью, — рассказывает Евгений Миронов. — Все было сделано четко и качественно, все продумано, каждый герой реагировал по-своему, у каждого был свой характер, мимика и так далее. В больших западных фильмах работают и средний план, и дальний, и всему веришь, хотя 90% изображения создано на компьютере. Тут на съемках огромный штат людей, которые отвечают за детали, чтобы все было "по-взрослому", чтобы каждый элемент был функциональным и зрелищным. Это огромная работа, и я снимаю шляпу перед создателями фильма, что они решились на это".

Съемки на "Мосфильме" продлятся до середины сентября. Планируется, что в прокат картина выйдет в конце 2018 года.