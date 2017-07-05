США
5.075 июля10:19МСК
USD59.23+0.26
EUR67.30+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Как снимают современную фантастику: экскурсия на "Вратаря галактики"

10:1505.07.2017
0730
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма Вратарь галактикиСъемки фильма Вратарь галактики
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Павел Гайков. Пальмы, фикусы, лианы и облупившиеся московские фасады, пыльные автомобили, ржавая телефонная будка на углу. Возле нее — обмотанный разноцветными тряпками волосатый торговец-южанин. В обшарпанном чемодане разложен товар: несколько видавших лучшие времена фонариков, старый будильник, пузырьки с непонятными лекарствами. 

Все это можно увидеть в павильоне № 1 "Мосфильма", где сейчас выстроены кварталы Москвы 2070 года. После глобальной катастрофы климат на планете изменился, многие страны ушли под воду, тысячи переселенцев хлынули в Москву, которая оказалась в тропическом поясе. Ни пробок, ни серых пуховиков, ни угрюмых лиц — постапокалиптическая столица выглядит приятнее современной.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма "Вратарь галактики"

Главным развлечением будущего стал космобол — разновидность футбола. Над столицей высится гигантский стадион, где разворачиваются драматические поединки за будущее Земли. Именно герои-атлеты станут главными действующими лицами фильма, а их наставником выступит персонаж Евгения Миронова — инопланетянин с длинными белыми волосами и сиреневыми глазами.

"Впервые у меня так много съемок на "зеленке" (технология совмещения изображений. — Прим. ред.) — делится впечатлениями Миронов. — Вместе с молодыми артистами я здесь заново учусь видеть своих воображаемых партнеров. Это будит фантазию, но иногда приходится подходить к монитору и смотреть, что получается, чтобы сориентироваться". 

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма "Вратарь галактики"

"Вратарь галактики" режиссера Джаника Файзиева ("Турецкий гамбит", "Август. Восьмого"), вероятно, самый масштабный, дорогой и высокотехнологичный проект из всех, что сейчас снимаются в России. По стенам павильона — синий хромакей, на котором будут дорисовывать фоны. В одном кадре с живыми актерами — виртуальные персонажи, нарисованные с нуля или при помощи технологии цифрового захвата актерской игры motion capture. 

В первом случае актер на площадке взаимодействует с габаритной игрушкой, во втором — с актером в синем костюме с инерционными датчиками. Благодаря технологии дополненной реальности, режиссер видит у себя на мониторе сразу полноценное изображение, то есть вместо синего человека — инопланетянина. 

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма "Вратарь галактики"

Производством визуальных эффектов занимается студия Main Road Post, создававшая мир "Притяжения" Федора Бондарчука. По словам гендиректора компании Армана Яхина, во "Вратаре галактики" будет рекордное для России количество кадров с компьютерной графикой.  

"Этот проект приумножает вызовы, которые ставились перед нами когда-либо прежде, — отмечает Арман Яхин. — Помимо прочего, в нем будет еще и много экшн-сцен, связанных со сверхспособностями и сверхскоростями, в работе над которыми будет задействована ручная анимация”.

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма "Вратарь галактики"

Ошибочно считать, что в современном кино на компьютере рисуется вообще все. Работы хватает как для актеров, так и для художников по декорациям, костюмам и реквизиту. Просто теперь они координируют свою деятельность еще и со специалистами по визуальным эффектам. Возводить фантастический мир фильма они начали все вместе больше года назад. 

Режиссер Федор Бондарчук. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Часть событий "Притяжения-2" перенесут в Китай
На площади свыше 3500 квадратных метров выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров с тысячами предметов реквизита, созданного художниками специально для фильма. В съемках задействовано до 500 актеров массовых сцен, и для каждого сшит свой уникальный костюм. 

В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму семь часов — костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело. 

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма "Вратарь галактики"

"Помню, в свое время "Звездные войны" поразили меня в первую очередь огромным количеством фантастических персонажей и их индивидуальностью, — рассказывает Евгений Миронов. — Все было сделано четко и качественно, все продумано, каждый герой реагировал по-своему, у каждого был свой характер, мимика и так далее. В больших западных фильмах работают и средний план, и дальний, и всему веришь, хотя 90% изображения создано на компьютере. Тут на съемках огромный штат людей, которые отвечают за детали, чтобы все было "по-взрослому", чтобы каждый элемент был функциональным и зрелищным. Это огромная работа, и я снимаю шляпу перед создателями фильма, что они решились на это".

Съемки на "Мосфильме" продлятся до середины сентября. Планируется, что в прокат картина выйдет в конце 2018 года.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена