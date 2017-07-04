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Культура

Тодоровский отложил съемки в Одессе, опасаясь попасть в "черный список"

15:5604.07.2017
(обновлено: 15:59 04.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРежиссер Валерий Тодоровский. Архивное фотоРежиссер Валерий Тодоровский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Новый проект Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника – фильм про большую одесскую семью – находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры, сообщил РИА Новости Ярмольник.

Молодые люди в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд на Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации" в Одессу. При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.

Певец Митя Фомин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"У нас есть сценарий про большую одесскую семью, который мы много лет готовили с Валерием Петровичем Тодоровским, сценарий готов – он замечательный, это давняя мечта Валеры снять эту картину. Пока мы в поисках, как это можно снять, проект в пролонгации", — рассказал РИА Новости продюсер картины Леонид Ярмольник, который также намерен сыграть в фильме одну из главных ролей.

Актер пояснил, что сам он находится в "черном списке" Киева.

"Но мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения", — подчеркнул Ярмольник.

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