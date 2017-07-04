Тодоровский отложил съемки в Одессе, опасаясь попасть в "черный список"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Новый проект Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника – фильм про большую одесскую семью – находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры, сообщил РИА Новости Ярмольник.
Накануне некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд на Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации" в Одессу. При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.
Актер пояснил, что сам он находится в "черном списке" Киева.
"Но мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения", — подчеркнул Ярмольник.