Тодоровский отложил съемки в Одессе, опасаясь попасть в "черный список"

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Новый проект Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника – фильм про большую одесскую семью – находится "в пролонгации", поскольку съемочная группа не может рисковать из-за вероятности попасть в украинский "черный список" деятелей культуры, сообщил РИА Новости Ярмольник.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд на Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации" в Одессу. При этом РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" рассказали, что съемки продолжения "Ликвидации" еще не начались, проект находится в фазе написания сценария.

"У нас есть сценарий про большую одесскую семью, который мы много лет готовили с Валерием Петровичем Тодоровским, сценарий готов – он замечательный, это давняя мечта Валеры снять эту картину. Пока мы в поисках, как это можно снять, проект в пролонгации", — рассказал РИА Новости продюсер картины Леонид Ярмольник, который также намерен сыграть в фильме одну из главных ролей.

Актер пояснил, что сам он находится в "черном списке" Киева.

"Но мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения", — подчеркнул Ярмольник.