Вещание телеканала "Катюша" в Китае начнется уже в 2017 году

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Центральное телевидение Китая (CCTV) и Первый канал заключили соглашение о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР, его вещание начнется уже в 2017 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы продвинулись довольно быстро. То, что мы за два года достигли всех договоренностей и сегодня подписали контракт на распространение, я считаю, просто титанически быстрый темп", — сказал он на Третьем форуме российских и китайских СМИ в Москве.

Он пояснил, что канал будет вещать на русском языке с китайским субтитрами. "Быть может, часть программ мы будем пробовать озвучивать", — добавил Эрнст.

Генеральный директор Первого канала так же сообщил РИА Новости, что вещание начнется уже в 2017 году.

На телеканале планируется трансляция российских развлекательных и музыкальных телепередач, а также лучших детских развивающих и познавательных программ.