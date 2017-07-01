Умер художник Владимир Светозаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Народный художник РФ Владимир Светозаров, работавший на киностудии "Ленфильм", скончался на 69-м году жизни в Петербурге, сообщает киностудия.

"О таких людях говорят, что он был художником от Бога. Владимир Светозаров родился в семье выдающегося кинорежиссера Иосифа Хейфица, что во многом определило его судьбу. Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев", — говорится в сообщении.

Светозаров участвовал в создании таких фильмов, как "Пацаны", "Объяснение в любви", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита". "В его фильмографии не найти проходных работ. Каждый фильм – событие, целая эпоха в отечественном кинематографе. Многие его фильмы мы любим, и готовы пересматривать снова и снова", — отмечают на киностудии.

Отмечается, что "Ленфильм" для Светозарова был и местом работы, и домом.

"Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым, по-мальчишески безразличным к материальным благам. А главным богатством в человеке всегда считал "чистую душу и веселое нутро", — говорится в сообщении.