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Культура

Режиссер Георгий Исаакян о том, почему интернет не заменит детям театр

10:0001.07.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОперный режиссер Георгий Исаакян в Большом театре в МосквеОперный режиссер Георгий Исаакян в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Анна Кочарова. Легендарный детский музыкальный театр им. Н. И. Сац представил уникальную постановку — оперу современного композитора Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо". Полуторачасовой спектакль повествует о монахе Гвидо Аретинском, создавшем европейскую нотацию.

Художественный руководитель театра Георгий Исаакян
© Фото : пресс-служба Московского государственного академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац
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РИА Новости  пообщалось с художественным руководителем театра и режиссером Георгием Исаакяном, который рассказал о том, зачем детям и взрослым смотреть этот спектакль и почему оперу играют за кулисами театра.

Вы поставили очень необычное сложное произведение. Эту оперу Владимир Мартынов написал 20 лет назад, но она ни разу не была воплощена на сцене. Как вы пришли к этой идее?

— Наш театр все время ищет новые и еще не звучавшие произведения. Мы ищем вещи разноплановые, для разной аудитории, несущие разную функцию. Одна из главных функций нашего театра — это просветительская миссия, приобщение зрителей к мировой культуре.

© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. СацСцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"
© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац
Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"

Опера Мартынова — это произведение и остросовременное, и погруженное в историю, и просветительское. Она, собственно, описывает тот момент, когда возникла музыка в современном ее понимании.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Премьера постановки "Трубадур" в "Геликон-опере"

Еще один мотив, уже личный. Двадцать лет назад я, тогда еще молодой начинающий режиссер, должен был ее ставить на российско-германском музыкальном фестивале. Премьера не состоялась по финансовым причинам.

С тех пор произведение это меня не отпускало, я постоянно к нему мысленно возвращался, понимая, что эта опера требует сценического воплощения. Мне, как режиссеру, хотелось, чтобы это произведение полностью открылось навстречу зрителю.

Вы сочинили некий сюжет, который в партитуре не прописан. На сцене есть молчаливый персонаж — монах, собственно, сам Гвидо Аретинский.  Насколько было сложно придумать некую сценическую историю?

— Эта опера — переписка Гвидо Аретинского и папы римского. Мне нравится этот момент, когда композитор сталкивается впервые со своим произведением на сцене. У меня несколько раз были такие моменты с современными композиторами. Момент, когда для самого автора произведение открывается неожиданной стороной.

© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"
© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац
Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"

Владимир Иванович Мартынов мне говорил, что был потрясен спектаклем. Я думаю, что он в каком-то смысле не очень верил, что это можно сделать полноценно сценически. Я думаю, он больше представлял себе это как полусценическую кантату, ораторию.

И когда спектакль стал оживать, насыщаться деталями и подробностями, для него самого в этом были какая-то новизна и радость.

Как отнеслись к идее постановки певцы и музыканты театра? Ведь такой спектакль — это невероятно сложная музыкальная работа.

— В последнее время мы привыкли к тому, что ставим перед собой задачи, превышающие наши силы. И когда ты ставишь такие задачи, то растешь. Конечно, на первых репетициях было очень сложно разобраться в этой "вязи" звуков.

Но опять же, можно было видеть от репетиции к репетиции, как лица артистов и музыкантов просветлялись. Для меня всегда показательно то, сколько человек сидит на репетиции. На этих репетициях сидели все составы и технический персонал.

© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"
© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац
Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"

Спектакль играют в неожиданном и необычном помещении — живописном цехе театра. Это как нельзя лучше соответствует самой опере. Насколько сложно технически было превратить этот цех в зрительный зал?

— Безумно сложно. Как идея это было очень красиво. Мы с художником Валентиной Останькович долго ходили по театру, потому что понимали, что "поселять" этот спектакль на сцене — это лишить его какой-то очень важной составляющей. Для него нужно соответствующее пространство с акустикой, атмосферой. Долго ходили по подвалам, чердакам, нашим коридорам.

И когда зашли в живописный зал, поняли, что это идеальное место. По сути, мы имели только стены и коммуникации, все остальное пришлось делать заново.

Основная функция этого зала — роспись декораций. На полу здесь расстилают ткани, а с балконов художники могут увидеть всю декорацию полностью. Этот зал — один из самых больших живописных залов в Москве — достояние театра.

© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"
© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац
Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"

Будет сложно координировать показы спектакля и нормальную работу цеха, но, я  думаю, оно того стоит. Результат оправдывает эти усилия. Мне кажется, в этом и есть это невероятное путешествие в сердцевину театра, когда ты идешь сквозь декорации, мимо готовящегося спектакля. Для сотрудников это обыденность, а для зрителей — приключение.

Посетители на XIII Международном фестивале Усадьба Jazz в музее-усадьбе Архангельское
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Есть стереотип относительно того, что такое детский театр в принципе. Как этот новый спектакль изменит ваших зрителей?

— Наталья Сац создавала этот театр в совершенно другое время, когда было полноценное образование, по центральным каналам передавали симфоническую музыку и телеспектакли лучших театров. Фактически мы сейчас пытаемся восполнить эту расширяющуюся дыру: у нового поколения все меньше возможностей соприкоснуться с мировой культурой.

© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"
© Фото предоставлено пресс-службой Детского Музыкального Театра им. Н.И. Сац
Сцена из спектакля "Упражнения и танцы Гвидо"

 

Ссылка на то, что в интернете можно все посмотреть, на мой взгляд, абсолютно лживая. Для того чтобы посмотреть, нужно иметь запрос. Чтобы вбить в строку поиска, нужно знать, что ты хочешь посмотреть.

С какой радости ребенок будет смотреть что-то про барочную музыку, если он с этим никогда не соприкасался?  Поэтому наша миссия теперь гораздо шире — это новое просвещение.

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Культура
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