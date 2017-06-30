Московская кинокомиссия надеется привлечь иностранцев к съемкам в столице

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московская кинокомиссия позволит привлечь больше зарубежных кинопроизводителей к съемкам в столице, сообщила РИА Новости генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.

"Это перспективный проект, и мы продолжим его развивать. Создание такого органа, как Московская кинокомиссия, вносит Москву на карту продюсеров со всего мира, они знают, что теперь в Москве их ждут. Надеюсь, что скоро к нам придут не только российские, но и зарубежные кинопроизводители", — сообщила Максимченко РИА Новости.

Московская кинокомиссия, созданная в середине мая 2017 года, существует на базе "Московского кино" – структуры, подведомственной департаменту культуры города. Работа комиссии помогает киносоздателям, желающим провести съемки в столице, взаимодействовать с теми или иными органами исполнительной власти, упрощает процедуру организации съемок. Одной из задач комиссии также является привлечение к съемкам в Москве как можно большего числа российских и иностранных режиссеров.

Форма заявки опубликована на сайте Московской кинокомиссии filmmoscow.com. В заявлении указываются название проекта и синопсис, имена режиссеров и продюсеров, сроки, количество участников и другие данные, которые необходимы для запуска процесса согласования.