"Хохлатый ибис" Ляна Цяо получил главный приз Московского кинофестиваля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.
Президент кинофестиваля Никита Михалков встречал гостей на красной дорожке, в числе которых были глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, член Совета Федераций Алексей Пушков, продюсер Леонид Верещагин, режиссер Владимир Наумов с супругой актрисой Натальей Белохвостиковой, режиссер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, актрисы Оксана Акиньшина, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо и другие.
Премия Москвы
Церемония началась с вручения премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.
"В шорт-лист вошли девять фильмов, общий призовой фонд составил 100 миллионов рублей", — сообщили ведущие церемонии Вячеслав Манучаров и Екатерина Климова.
Михалков пошутил, что были горячие головы, которые нервничали из-за того, что главный приз мэра могут вручить ему, но этого не случилось. "Это прекрасно, что есть премия, которая посвящена фильму, снятому в Москве, где Москва, как герой, субстанция духа и красоты", — подчеркнул он.
Михалков рассказал, что по первоначальному замыслу приз должен был вручать мэр Москвы Сергей Собянин, однако он заболел. "Он позвонил мне и сказал, что я ему должен, так как в прошлый год он меня выручал, а я болел тогда", — подчеркнул режиссер.
После торжественных слов артист Александр Коган исполнил лирическую песню, слова и музыку которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Призы кинофестиваля
"Этот фильм был снят достаточно просто. Я хотел бы поблагодарить своих коллег, которые участвовали в съемках фильма. По пекинскому времени сейчас уже 30-е число и это день рождения моей мамы, и это подарок ей", — сказал Цяо.
Лучшим режиссером признали турка Фикрета Рейхана за фильм "Желтая жара".
Приз за лучшую мужскую роль присудили корейскому актеру Сон Хенчу за главную роль в фильме "Обыкновенный человек". "Серебряного Георгия" за отсутствующего актера получил режиссер Ким Понхану из рук члена жюри итальянской актрисы Орнеллы Мути.
Специальный приз жюри получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли Светлана Немоляева.
"Я бесконечно счастлива и благодарю жюри за Рустама, которого здесь нет. Для меня это подарок судьбы — сняться в фильме такого человека", — сказала Немоляева.
Капитан Катани и Станиславский
Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского "Верю".
"Вчера я навестил Константина Станиславского в его доме. Он был моим учителем и учителем всех актеров мира — русских, итальянцев, американцев. Нет талантливого актера в мире, который бы не изучал систему Станиславского. Для меня получить премию Станиславского важнее, чем получить "Оскара", — сказал Плачидо.
Он отметил, что сегодня чувствует себя российским гражданином.
"Вся наша страна замирала, когда показывали сериал "Спрут", в пять раз уменьшалось количество преступлений, все смотрели на капитана Катани", — сказал президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Плачидо.
"Да какие санкции, когда вся Россия от тебя в восторге", — пошутил Михалков.
Президент кинофестиваля вызвал на сцену иранского режиссера Резу Миркарими, чтобы лишить его "символа власти" — золотой цепи председателя жюри ММКФ.
"Мне кажется замечательно, что человек из страны, которая исповедует ислам, носил на груди Святого Георгия, а теперь я вынужден, дорогой коллега, лишить тебя символа власти", — сказал Михалков.
"Фестиваль закрыт", — хором сообщили Михалков и Миркарими.
ММКФ проходил в столице с 22 по 29 июня.