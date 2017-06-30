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Культура

"Хохлатый ибис" Ляна Цяо получил главный приз Московского кинофестиваля

04:0230.06.2017
(обновлено: 04:06 30.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКитайский режиссер Лян Цяо (слева), получивший награду в номинации Лучший фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваляКитайский режиссер Лян Цяо (слева), получивший награду в номинации Лучший фильм, на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотого Святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо.

Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Михалков рассказал, как введение санкций повлияло на ММКФ
Церемония закрытия прошла в четверг в московском театре "Россия".

Президент кинофестиваля Никита Михалков встречал гостей на красной дорожке, в числе которых были глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, член Совета Федераций Алексей Пушков, продюсер Леонид Верещагин, режиссер Владимир Наумов с супругой актрисой Натальей Белохвостиковой, режиссер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, актрисы Оксана Акиньшина, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо и другие.

Премия Москвы

Церемония началась с вручения премии, учрежденной мэрией Москвы, для режиссеров, отразивших в своих фильмах образ столицы.

"В шорт-лист вошли девять фильмов, общий призовой фонд составил 100 миллионов рублей", — сообщили ведущие церемонии Вячеслав Манучаров и Екатерина Климова.

На церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Говорящий карп, зомби в огне и другие российские фильмы ММКФ
Гран-при и 50 миллионов рублей получила Анна Меликян за фильм "Про любовь". Премию режиссеру вручили Михалков и заммэра Москвы Леонид Печатников. Второе место и 30 миллионов рублей достались картине Андрея Зайцева "14+", третье место заняла дилогия Романа Прыгунова "Духless".

Михалков пошутил, что были горячие головы, которые нервничали из-за того, что главный приз мэра могут вручить ему, но этого не случилось. "Это прекрасно, что есть премия, которая посвящена фильму, снятому в Москве, где Москва, как герой, субстанция духа и красоты", — подчеркнул он.

Михалков рассказал, что по первоначальному замыслу приз должен был вручать мэр Москвы Сергей Собянин, однако он заболел. "Он позвонил мне и сказал, что я ему должен, так как в прошлый год он меня выручал, а я болел тогда", — подчеркнул режиссер.

После торжественных слов артист Александр Коган исполнил лирическую песню, слова и музыку которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Призы кинофестиваля

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на церемонии открытия 39-го ММКФ. 22 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мария Захарова рассказала, как появилась ее песня, прозвучавшая на ММКФ
Обладатель гран-при Цяо поблагодарил жюри за оказанную честь.

"Этот фильм был снят достаточно просто. Я хотел бы поблагодарить своих коллег, которые участвовали в съемках фильма. По пекинскому времени сейчас уже 30-е число и это день рождения моей мамы, и это подарок ей", — сказал Цяо.

Лучшим режиссером признали турка Фикрета Рейхана за фильм "Желтая жара".

Приз за лучшую мужскую роль присудили корейскому актеру Сон Хенчу за главную роль в фильме "Обыкновенный человек". "Серебряного Георгия" за отсутствующего актера получил режиссер Ким Понхану из рук члена жюри итальянской актрисы Орнеллы Мути.

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Плачидо хотел бы сыграть у Михалкова и планирует снять фильм о Караваджо
Лучшей актрисой стала Верена Альтенбергер — исполнительница главной роли в австрийской картине "Лучший из миров".

Специальный приз жюри получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна", приз приняла исполнительница главной роли Светлана Немоляева.

"Я бесконечно счастлива и благодарю жюри за Рустама, которого здесь нет. Для меня это подарок судьбы — сняться в фильме такого человека", — сказала Немоляева.

Капитан Катани и Станиславский

Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского "Верю".

"Вчера я навестил Константина Станиславского в его доме. Он был моим учителем и учителем всех актеров мира — русских, итальянцев, американцев. Нет талантливого актера в мире, который бы не изучал систему Станиславского. Для меня получить премию Станиславского важнее, чем получить "Оскара", — сказал Плачидо.

Он отметил, что сегодня чувствует себя российским гражданином.

"Вся наша страна замирала, когда показывали сериал "Спрут", в пять раз уменьшалось количество преступлений, все смотрели на капитана Катани", — сказал президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Плачидо.

Подготовка к Московскому Международному кинофестивалю
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Московский международный кинофестиваль (ММКФ)
Плачидо рассказал, что ему "немного стыдно стоять на этой сцене в то время как против России американцы утвердили очередные санкции".

"Да какие санкции, когда вся Россия от тебя в восторге", — пошутил Михалков.

Президент кинофестиваля вызвал на сцену иранского режиссера Резу Миркарими, чтобы лишить его "символа власти" — золотой цепи председателя жюри ММКФ.

"Мне кажется замечательно, что человек из страны, которая исповедует ислам, носил на груди Святого Георгия, а теперь я вынужден, дорогой коллега, лишить тебя символа власти", — сказал Михалков.

"Фестиваль закрыт", — хором сообщили Михалков и Миркарими.

ММКФ проходил в столице с 22 по 29 июня.

История ММКФ
© РИА Новости, Инфографика
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История Московского международного кинофестиваля

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