Робби Уильямс в сентябре споет в Сочи

СОЧИ, 29 июн — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс исполнит семь своих хитов в день закрытия конкурса "Новая волна-2017" в Сочи, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.

"Робби Уильямс примет участие в церемонии закрытия конкурса "Новая волна" в Сочи 14 сентября, где исполнит семь своих хитов", — сообщили в оргкомитете.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" состоится в Сочи с 8 по 14 сентября. В разные годы почетными гостями конкурса становились мировые звезды, в числе которых Стиви Уандер, Том Джонс, Энрике Иглесиас, Тони Брекстон и другие. В 2016 году на конкурсе выступил Стинг. В этот раз конкурс пройдет на новом месте — в Олимпийском парке, где специально для мероприятия возведут New Wave hall.