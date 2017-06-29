Оперный певец Хворостовский отменил выступления в Вене из-за болезни

ВЕНА, 29 июня — РИА Новости. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил свои выступления в Венской опере по состоянию здоровья, сообщили в четверг в пресс-службе музыкального театра.

"Из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский вынужден отменить свои запланированные на предстоящий сезон-2017/18 выступления в Венской государственной опере", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

О том, кто заменит его в спектаклях "Бал-маскарад", "Отелло" и "Риголетто", будет объявлено позднее, добавили в пресс-службе.

"Все сотрудники государственной оперы желают Дмитрию Хворостовскому много сил, и мы мысленно с ним и его семьей", — говорится в сообщении.

Ранее Хворостовский в интервью "Российской газете" рассказал о намерении дать концерты в Великобритании, Австрии и в Сочи.

Оперный певец также рассказал, что у него было много договоренностей с театрами, но он отказался от спектаклей, больше не поет в опере. По словам Хворостовского, сейчас он предпочитает концерты. В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.