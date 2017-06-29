Новая выставка в Пушкинском музее расскажет об истории Боспорского царства

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства". Экспозиция посвящена истории и культуре двух важных центров древнейшего государства на территории Восточного Крыма и Таманского полуострова, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Посетители увидят алтарь с посвящением богине Дитагойе, мраморную голову Афины, элементы древних храмов и много других уникальных находок.

Кроме того, на выставке, которая продлится до 17 сентября, будут представлены результаты раскопок XIX века и открытия последних лет.