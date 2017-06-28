Итальянский режиссер Плачидо рассказал о новом фильме и проблеме миграции

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо, представляющий в среду в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) свой новый фильм "Семь минут" о проблемах итальянского рабочего класса, считает, что миграция создает огромную проблему для Запада, и тематика драмы актуальна не только для Италии.

Картина Плачидо рассказывает о том, как хозяева текстильной фабрики продают большой корпорации контрольный пакет своей компании. В договоре есть один пункт, который должен быть подписан рабочим советом. Одиннадцать женщин должны решить за себя и своих коллег — соглашаться ли на это предложение или нет.

"Этот фильм выходит за рамки моего режиссерского профиля и выход за рамки моего актерского профиля — полицейских историй. Картина снята по пьесе Стефано Массини. Мне очень нравится этот сюжет про рабочих женщин, мне хотелось поговорить о проблематике, которая волнует сейчас Запад", — рассказал Плачидо.

Он отметил, что "миграция создает огромную проблему для Запада".

"Рабочий класс сейчас боится потерять место из-за изменения политического сценария, миграция создает огромную проблему. Каждый год в Италии 200-300 тысяч мигрантов, люди, которые бегут из краев, где ничего нет, рассчитывают найти в Италии рай. Естественно фабрики переполнены, для рабочего класса самая большая проблема — это страх потерять рабочее место", — продолжил Плачидо, добавив, что создателям картины хотелось вызвать зрителя на диалог, так как тема актуальна не только в Италии, но и в других странах.

Плачидо подчеркнул, что свою режиссерскую карьеру он начал с социального фильма про молодого африканца, который приезжает работать в Италию, чтобы накопить денег на учебу.

"Я считаю, что режиссер должен рассказывать о реальных фактах нашей жизни. Когда фабрика, где мы снимали фильм, была основана, на ней работали 700 человек, сейчас 300, много настоящих ткачих принимали участие в съемках фильма", — отметил режиссер.

Плачидо дебютировал в кино в 1971 году, снимаясь в картинах ведущих итальянских режиссеров Луиджи Коменчини, Марио Моничелли, Франческо Рози, Марко Беллоккио и Карло Лидзани. В 1983 году прославился, сыграв роль капитана Катани в сериале "Спрут" Дамиано Дамиани. В 1991 году сыграл одну из главных ролей в картине российского режиссера Владимира Бортко "Афганский излом".

В 1990 Плачидо дебютировал в режиссуре картиной "Пуммаро". Он снял 13 игровых картин, среди которых "Кровные подруги" (1992), "Мещанский герой" (1995), "Потерянная любовь" (1998), "Ты везде" (2004), "Криминальный роман" (2005), "Валланцаска — ангелы зла" (2010) и "Наблюдатель" (2012).