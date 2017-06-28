Как поэт из Бибирево объехал автостопом пол-России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Алексей Федяев — 24-летний поэт, лингвист по образованию. Он вырос на окраине Москвы, в Бибирево, и одно из его многочисленных увлечений — "следы человеческого пребывания в городском пространстве": уличная живопись, необычные объявления, творчество коммунальных служб ("ЖЭК-арт"), цитаты, которые оставляют на стенах жители российских городов.

Алексей путешествует автостопом в одиночку. У него за плечами — свыше 50 городов и порядка 20 000 километров дорог России, Украины и Белоруссии. По пути он устраивает встречи, где по три-четыре часа без остановки рассказывает о своем опыте и впечатлениях, выступая со стендапом и читая стихи.

© Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева © Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева

Каждый раз он останавливается у новых знакомых, а свободное время посвящает прогулкам по городу с фотоаппаратом. Свою коллекцию он публикует "ВКонтакте", в сообществе, которое называется pack your soul and don't stay в честь строчки из песни британской рок-группы Stereophonics, которую можно перевести как "Упакуй душу в рюкзак и отправляйся в путь".

Алексей Федяев рассказал РИА Новости о своем увлечении, надписях на стенах и необычных попутчиках.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Когда я еще учился в университете, у нас была автобусная экскурсия по Германии. Мы посмотрели 25 одинаковых соборов в 12 городах. На 12-й день мы оказались в Берлине, и нам сказали, что сейчас мы проезжаем знаменитый на весь мир Музей эротики, но направляемся в очередной собор. "Вы серьезно?!" — подумал я. Вот это "ни шагу вправо, ни шагу влево" меня бесило. Потом случилось лето 13-го года, в которое на меня обрушились все несчастья сразу, и к тому же мне отказали в американской визе. И я решил: пошло оно все к черту, хочу поехать туда, где мне не нужны будут ни визы, ни билеты. Слава богу, страна у нас большая!

© Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева © Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАДПИСИ НА СТЕНАХ

Мне нравится видеть за надписями на стенах историю или человека, о котором я ничего не знаю. Вот надпись в Курске: "Колобки догоняют потерянного слона". И я думаю, что за человек это писал, почему он остановился здесь, взял маркер, потратил пять минут своего времени, чтобы создать вот именно это?!

В Екатеринбурге у меня был знакомый, с которым мы пошли гулять. Он взял маркер, написал что-то на стене и сказал: "Вот, фоткай! Ты же любишь надписи на стене!" А мне интересна мистерия, загадка.

Нет городов, в которых я не могу ничего найти. Есть города, в которых я мало провел времени. Нужно просто брать и идти: дворы, арки, подворотни — главное, из города не выйти.

О ЛЮБИМЫХ СЛОВАХ

Я обожаю регионализмы. Я знаю семь региональных синонимов понятия "отдаленной, труднопроходимой местности". В Орле это называется "конубри". Когда я первый раз это услышал, я подумал, что это глагол повелительного наклонения — мол, "конубри отсюда в свою Москву". Я рассказал об этом в интервью одному курскому изданию, и там его записали как "калубри" — то есть слово начало само себя объяснять.

Но мое самое любимое слово для обозначения этого явления из Иваново — "чепыжи". Они сами пишут его по разному: чепыжи, чипыжи, чапыжи, чопыжи. Когда я услышал его в первый раз, то пропел: "Чеп-чеп-чеп-чепыжи к вам спешат! Они всегда спешат туда, где ждет беда…"

© Фото из личного архива Рисунок на заборе из коллекции путешественника Алексея Федяева © Фото из личного архива Рисунок на заборе из коллекции путешественника Алексея Федяева

Или вот есть слово "сланцы". Знаете, что это такое на самом деле? Это город в Ленинградской области. В советское время там находился завод по производству резиновых шлепанцев, и в какой-то момент там кому-то пришла в голову мысль: "Мы же патриоты. Давайте напишем на наших тапках название города, в котором они производятся!". И вышла огромная партия со словом "сланцы".

Все это я узнаю в путешествиях, чтобы потом рассказывать людям о нашей стране и развлекать их при этом. Мне не так интересно узнавать это в теории — гораздо важнее, когда за этими словами скрываются реальные истории и живые люди.

КОГДА НЕ ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Сейчас на мои вечера в Москве и Питере собираются человек 50-100, в других городах ситуация сложнее и плачевнее. Однажды на выступление в Минске не пришел никто. Мы с другом пристали к одной парочке, которая сидела за столом, со словами: "Может, вы нас послушаете? Пожалуйста! Мы так долго сюда ехали". Но в ответ услышали: "Вообще-то мы тут ссоримся. Можно, мы доссоримся, а потом вы нам почитаете стихи?"

Мы предложили: "Давайте мы почитаем, может, вы и ссориться перестанете?" — и сели прямо за их стол. У друга в основном серьезные стихи, у меня ироничные, так мы по очереди выступали, и к нам подсели еще человек шесть. Не знаю, спасли мы ту пару или нет, но вечер получился.

© Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева © Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева

Для меня самое главное — люди и "единение масс", как я это назвал. Одна тюменская газета как-то написала про меня, что я занимаюсь "уединением масс". Я этим тоже занимаюсь, конечно, но не ору об этом на каждом мероприятии.

О СТРАШНЫХ СЛУЧАЯХ

Все страшное происходит у нас в голове — страх живет там. Один суровый дальнобойщик, весь в хаки и с флагом ВДВ в кабине, говорил мне, что самый страшный автостоп — на Урале и в Краснодарском крае. Он рассказал, как однажды к нему из леса вышли оборванные автостопщики и попросили помощи, потому что их похитили и год держали на рудниках, пока они не сбежали. "Вот на Урале отвозят на рудники, а в Краснодарском крае — на парники", — говорил он. Я ехал и размышлял, где бы я хотел больше оказаться, если бы меня взяли в плен: на рудниках или в парниках? Лучше, конечно, парники, там теплее.

© Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева © Фото из личного архива Надпись на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева

Все это время между нами, возле коробки передач, лежал черный пакет. И вдруг он зашевелился. Я испугался, но смог выговорить — что это? И он рассказал мне, что у него есть внучка, которая никогда не видела живых раков, и вот он везет их ей. Он расплылся в такой улыбке и говорил с такой теплотой, что я не знаю, как он держал руль в этот момент.

Человек военной закалки, который искренне верит, что людей на трассе крадут и сдают в рабство, вдруг переменился и показал, что может быть очень нежным и добрым. В этом и есть проза или поэзия жизни, которую я собираю в поездках и использую в своем творчестве.