США
28.0628 июня12:54МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Спектакль знаменитого Питера Брука "После битвы" увидят в Москве

12:4528.06.2017
070
© Фото : Театр нацийЗдание Государственного Театра Наций. Архивное фотоЗдание Государственного Театра Наций. Архивное фото
© Фото : Театр наций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский театр "Буфф дю Нор" представит в Москве с 28 по 30 июня спектакль "После битвы" всемирно известного британского режиссера Питера Брука и Мари-Элен Этьен. Постановка основана на индийском эпосе "Махабхарата" и пьесе Жана-Клода Карьера.

Западная критика назвала "После битвы" в исполнении четырех фантастических артистов и вдохновленного музыканта настоящим чудом мудрости и поэзии. Режиссер не использует никаких трюков и современных сценических изобретений.

"Во времена, когда театр испытывает головокружение от возможностей, предоставляемых современными технологиями, кажется невероятным, что с помощью таких экономных средств можно достичь такого эффекта", — писала Guardian.

Великий эпос

В первый раз Брук обратился к "Махабхарате" в 1985 году, когда поставил спектакль с одноименным названием.

"Если мы решили вернуться к этой работе сейчас, то только потому, что возникла необходимость найти в ней нечто, имеющее значение для нас сегодняшних", — сказал Брук.

"Этот великий эпос, созданный тысячи лет назад, вобрал в себя важнейшие метафизические идем и при этом простейшие проявления повседневной жизни. Для меня театр — это возможность прожить, час или два, в состоянии предельной концентрации, разделить этот опыт с другими зрителями и уйти обогащенным своими мыслями", — добавил он.

Глыба театрального мира

Актриса Кароль Каремера, для которой это первая работа с Бруком, сказала, что в первый момент встречи с ним ты осознаешь: предстоит работа с "глыбой" театрального мира, и очень боишься что-то сделать не так, "опростоволоситься".

"Но Питер Брук всегда дает тебе право на ошибку. И это внушает веру в себя. И он всегда говорит, что не надо быть артистом — вполне достаточно быть человеком. В работе с Бруком никогда не наступает момента, когда спектакль уже готов и больше с ним ничего не происходит. Наоборот, спектакль постоянно меняется, приобретает что-то новое", — сказала она.

"И этот важный принцип — что нет той вещи, которая является абсолютной константой, что никогда не надо останавливаться, что все нужно пробовать, что все можно переделывать, стараться сделать еще лучше — я хочу пронести через всю свою жизнь", — добавила Каремера.

По словам актрисы, Брук — феномен. "Человек, который видел век истории, несмотря на свой опыт и возраст, все еще смотрит на человечество с добротой, интересом, пониманием и надеждой", — заявила она.

Метод проб и ошибок

Актер Шон О'Каллаган, который тоже впервые работает с Бруком, рассказал, что испытывал по отношению к этому великому мастеру огромный пиетет и восхищение и очень волновался перед первой встречей.

"Но когда встреча состоялась, то я понял, что это очень внимательный добрый человек, и у меня было ощущение, что он во мне больше заинтересован, как в человеке, нежели как в профессиональном артисте. Он попросил рассказать о себе, о том, как я живу, мы говорили о том, что происходит сегодня в мире", — сказал актер.

Что касается процесса работы, то, по словам Шона, метод Брука — это метод проб и ошибок, это процесс очищения, избавления от ненужного, для того чтобы рассказать о главном. У Брука нет понятия кастинга актеров, он вместе со своим соавтором Мари-Элен Этьен много путешествует, они проводят лаборатории, встречаются с людьми — и для них это главное.

Шон сообщил, что в Москве завершается грандиозное международное турне "Поле битвы" и здесь состоится последний спектакль с оригинальным актерским составом. Осенью спектакль вновь отправится на гастроли, но от нынешнего актерского ансамбля останутся только двое. "Эти два года, которые мне посчастливилось работать с Питером Бруком, были для меня самым насыщенным и интересным временем в моей жизни", — сказал О'Каллаган.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена