Спектакль знаменитого Питера Брука "После битвы" увидят в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Французский театр "Буфф дю Нор" представит в Москве с 28 по 30 июня спектакль "После битвы" всемирно известного британского режиссера Питера Брука и Мари-Элен Этьен. Постановка основана на индийском эпосе "Махабхарата" и пьесе Жана-Клода Карьера.

Западная критика назвала "После битвы" в исполнении четырех фантастических артистов и вдохновленного музыканта настоящим чудом мудрости и поэзии. Режиссер не использует никаких трюков и современных сценических изобретений.

"Во времена, когда театр испытывает головокружение от возможностей, предоставляемых современными технологиями, кажется невероятным, что с помощью таких экономных средств можно достичь такого эффекта", — писала Guardian.

Великий эпос



В первый раз Брук обратился к "Махабхарате" в 1985 году, когда поставил спектакль с одноименным названием.

"Если мы решили вернуться к этой работе сейчас, то только потому, что возникла необходимость найти в ней нечто, имеющее значение для нас сегодняшних", — сказал Брук.

"Этот великий эпос, созданный тысячи лет назад, вобрал в себя важнейшие метафизические идем и при этом простейшие проявления повседневной жизни. Для меня театр — это возможность прожить, час или два, в состоянии предельной концентрации, разделить этот опыт с другими зрителями и уйти обогащенным своими мыслями", — добавил он.

Глыба театрального мира



Актриса Кароль Каремера, для которой это первая работа с Бруком, сказала, что в первый момент встречи с ним ты осознаешь: предстоит работа с "глыбой" театрального мира, и очень боишься что-то сделать не так, "опростоволоситься".

"Но Питер Брук всегда дает тебе право на ошибку. И это внушает веру в себя. И он всегда говорит, что не надо быть артистом — вполне достаточно быть человеком. В работе с Бруком никогда не наступает момента, когда спектакль уже готов и больше с ним ничего не происходит. Наоборот, спектакль постоянно меняется, приобретает что-то новое", — сказала она.

"И этот важный принцип — что нет той вещи, которая является абсолютной константой, что никогда не надо останавливаться, что все нужно пробовать, что все можно переделывать, стараться сделать еще лучше — я хочу пронести через всю свою жизнь", — добавила Каремера.

По словам актрисы, Брук — феномен. "Человек, который видел век истории, несмотря на свой опыт и возраст, все еще смотрит на человечество с добротой, интересом, пониманием и надеждой", — заявила она.

Метод проб и ошибок



Актер Шон О'Каллаган, который тоже впервые работает с Бруком, рассказал, что испытывал по отношению к этому великому мастеру огромный пиетет и восхищение и очень волновался перед первой встречей.

"Но когда встреча состоялась, то я понял, что это очень внимательный добрый человек, и у меня было ощущение, что он во мне больше заинтересован, как в человеке, нежели как в профессиональном артисте. Он попросил рассказать о себе, о том, как я живу, мы говорили о том, что происходит сегодня в мире", — сказал актер.

Что касается процесса работы, то, по словам Шона, метод Брука — это метод проб и ошибок, это процесс очищения, избавления от ненужного, для того чтобы рассказать о главном. У Брука нет понятия кастинга актеров, он вместе со своим соавтором Мари-Элен Этьен много путешествует, они проводят лаборатории, встречаются с людьми — и для них это главное.

Шон сообщил, что в Москве завершается грандиозное международное турне "Поле битвы" и здесь состоится последний спектакль с оригинальным актерским составом. Осенью спектакль вновь отправится на гастроли, но от нынешнего актерского ансамбля останутся только двое. "Эти два года, которые мне посчастливилось работать с Питером Бруком, были для меня самым насыщенным и интересным временем в моей жизни", — сказал О'Каллаган.