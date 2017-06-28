Шведский актер Микаэль Нюквист скончался от рака

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Шведский актер Микаэль Нюквист, известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких, передает агентство Рейтер со ссылкой на представительницу актера Алиссу Гудман.

Как сообщила Гудман, Нюквист скончался во вторник в Стокгольме в окружении семьи. "Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним", — говорится в ее заявлении. У актера осталась жена и двое детей.

Большую популярность Нюквист получил, сыграв Михаэля Блумквиста в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас. В 2011 году он снялся в фильмах "Погоня" и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".