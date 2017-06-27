Авторы фильма "28 панфиловцев" получили награду кинофестиваля стран БРИКС

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа получили приз за режиссуру Второго кинофестиваля стран БРИКС за свой фильм "28 панфиловцев", сообщил РИА Новости во вторник член жюри фестиваля Сергей Мокрицкий.

"Приз за режиссуру получили Андрей Шальопа и Ким Дружинин за фильм "28 панфиловцев". Картина очень полюбилась китайским зрителям", — сказал Мокрицкий.

Фильм Дружинина и Шальопы рассказывает о подвиге панфиловцев, защитивших Москву от вражеских танков зимой 1941 года. Картина изначально создавалась на средства от краудфандинга. В сборе денег приняли участие около 35 тысяч человек, собравших более 34,7 миллиона рублей. Примерно одну треть бюджета добавили министерства культуры двух стран — России и Казахстана. Общий бюджет фильма составил 150 миллионов рублей.

Также в фестивале участвовал российский фильм "Монах и бес" Николай Досталя. Кинофестиваль проходил с 23 по 27 июня, на нем были представлены 30 кинолент из пяти стран-членов БРИКС.