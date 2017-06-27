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Культура

Надежда Михалкова начала съемки хоррора

13:0727.06.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой фильмаНадежда Михалкова на съемках фильма Проигранное местоНадежда Михалкова на съемках фильма Проигранное место
© Фото предоставлено пресс-службой фильма

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Актриса Надежда Михалкова приступила к съемкам своего режиссерского дебюта – молодежного хоррора под рабочим названием "Проигранное место" по сценарию братьев Пресняковых, съемки продлятся до середины июля в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба фильма.

Кадр из фильма Коллектор
© Фото предоставлено компанией Уолт Дисней Россия
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Сценарий были написан известными драматургами братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми ("Изображая жертву"), которые также выступили и продюсерами картины – вместе с сестрами Анной и Надеждой Михалковыми и Катериной Комоловой.

"Исторически жанр teen slasher – хоррора с элементами детектива – популярен у подростков и молодежи 16-25 лет, а они сегодня являются самой активной кинотеатральной аудиторией. И пока между мной и ними не образовалась "возрастная пропасть", и мы говорим на одном языке, хочется сделать то, что будет им по-настоящему интересно и в чем они не увидят фальши", – цитирует пресс-служба Михалкову.

Сюжет картины разворачивается вокруг компании старшеклассников: на вечеринке один из друзей рассказывает городскую легенду о "проигранном месте" в кинотеатре: никто не знает ряд и номер, но любой, кто купит на него билет, – умрет. Ребята не воспринимают историю всерьез, а рассказчика выставляют на посмешище. Но вскоре череда трагических убийств друзей заставляет их вспомнить о зловещей легенде и начать собственное расследование.

Главные роли в "Проигранном месте" исполняют Ирина Мартыненко, для которой это первая большая работа в кино, Алексей Мартынов (Мастерская Дмитрия Брусникина), Никита Еленев ("23.59", "Молодежка"), Анастасия Акатова ("Дизлайк", "Саранча"), а также Анна Михалкова, Алексей Дякин ("Тихий Дон", "Солнечный удар") и другие.

"Эта история про подростков и для подростков, поэтому в нашем фильме зрители увидят новые лица и узнают новые имена молодых артистов. Кастинг занял несколько месяцев. Надя отсмотрела сотни актеров: студентов театральных вузов, молодых, но уже профессиональных артистов, кого-то "ловили" прямо на улице и звали на пробы. И одна из основных сложностей состояла в том, чтобы не просто найти подходящих на роли героев артистов, но и чтобы ребята вместе создали правильный ансамбль", — цитирует пресс-служба сопродюсера фильма Анну Михалкову.

© Фото предоставлено пресс-службой фильмаСъемки фильма "Проигранное место"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма
Съемки фильма "Проигранное место"
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