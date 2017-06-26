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Культура

Народного артиста Этуша госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

16:2726.06.2017
(обновлено: 16:36 26.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНародный артист СССР Владимир Этуш. Архивное фотоНародный артист СССР Владимир Этуш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советский и российский актёр театра и кино Владимир Этуш госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

Актер Владимир Этуш. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского

Ранее директор Вахтанговского театра, где служит Этуш, Кирилл Крок рассказал, что госпитализацию провели в связи с серьезной травмой артиста.

"Нейрохихругическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу", — сказал собеседник агентства.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1945 году после окончания Театрального училища имени Щукина (курс Анны Орочко) Владимир Этуш был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Владимир Этуш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Биография Владимира Этуша

В кино его дебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая — Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).

С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора. В 1987–2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина, с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.

Мастер комедийного жанра Владимир Этуш
© Мосфильм (1973)Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкМолодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".Владимир Этуш в спектакле Западня
© РИА Новости / Галина Кмит
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Молодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКогда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".Народный артист России Владимир Этуш в роли князя К. в сцене из спектакля Дядюшкин сон
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Когда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
© РИА Новости / Александр ГладштейнПерейти в фотобанкВ 1945 году Этуш окончил театральное училище и устроился на работу в театр имени Вахтангова, которому верен до сих пор. На фото: спектакль по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".Артисты В.Этуш и Ю.Борисова в сцене из спектакля Миллионерша
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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В 1945 году Этуш окончил театральное училище и устроился на работу в театр имени Вахтангова, которому верен до сих пор. На фото: спектакль по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".
© РИА Новости / А. ВоротынскийПерейти в фотобанкПервыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.Сцена из пьесы греческого драматурга Георгоса Севастикоглу Ангела
© РИА Новости / А. Воротынский
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Первыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВладимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".Владимир Этуш в роли Бригеллы в сцене из спектакля итальянского драматурга Карло Гоцци Принцесса Турандот
© РИА Новости / Александр Макаров
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Владимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
© РИА Новости / Александр ГладштейнПерейти в фотобанкОт эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".Спектакль Мещанин во дворянстве в театре имени Вахтангова
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
© РИА Новости / ПетровПерейти в фотобанкКинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.Кадр из художественного фильма Старый знакомый
© РИА Новости / Петров
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Кинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
© Мосфильм (1966)Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".Кадр из фильма Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
© Мосфильм (1966)
Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаботы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".Владимир Этуш и Марина Неелова в роли Принцессы на съемках кинофильма Старая, старая сказка
© РИА Новости
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Работы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВладмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.Народный артист РСФСР Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина
© РИА Новости / Александр Макаров
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Владмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя. На фото: сцена из спектакля "Гамлет".Сцена из спектакля Гамлет
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя. На фото: сцена из спектакля "Гамлет".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".Мкртчян, Этуш, Никулин и Моргунов в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости
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В 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.Президент России Владимир Путин и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.
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