Народного артиста Этуша госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советский и российский актёр театра и кино Владимир Этуш госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

Ранее директор Вахтанговского театра, где служит Этуш, Кирилл Крок рассказал, что госпитализацию провели в связи с серьезной травмой артиста.

"Нейрохихругическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу", — сказал собеседник агентства.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1945 году после окончания Театрального училища имени Щукина (курс Анны Орочко) Владимир Этуш был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

В кино его дебютом стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая — Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас Барабас из "Приключений Буратино" (1975).

С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора. В 1987–2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина, с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.