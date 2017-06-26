Часть событий "Притяжения-2" перенесут в Китай

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Продюсер Тимур Бекмамбетов планирует снять российско-китайский фильм Roof о молодых экстремалах, а выпускавшая блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение" кинокомпания "Арт Пикчерс" ищет китайских партнеров для съемок продолжения картины, часть событий планируется перенести в Китай.

"Roof — это проект молодежный, амбициозный, не очень дорогой. Он о молодых людях, которые жаждут экстрима. Вначале он задумывался как история становления парня, который пытается достичь больших высот, он вступает в запретный клуб эктремалов-руферов", — рассказал директор кинокомпании Бекмамбетова Bazelevs Игорь Цай на круглом столе, посвященном копродукции России и Китая в рамках Московского международного кинофестиваля в понедельник.

По словам Цая, часть съемок планируется провести на территории Китая, в частности одной из локаций может стать Макао. Бюджет фильма — 5 миллионов долларов.

Компания "Арт Пикчерс" также ищет китайских партнеров — для съемок фильма Бондарчука "Притяжение 2".

"Мы планируем перенести часть событий в Китай, но не хотим полностью делать его китайским. Бюджет фильма планируется 20 миллионов долларов", — рассказала представитель компании Анна Струневская.

Китайские кинематографисты представили на круглом столе проект "Компас судьбы".

"Съемки будут проходить и в России, и в Китае. Мы планируем, что актер будет русский, а актриса — китайская, хочется также привлечь русского режиссера на проект", — рассказал продюсер проекта Дмитрий Лю.

В числе исполнителей мужской роли создатели фильма видят Сергея Безрукова. В основу сюжета легла легенда об исчезнувшем озере Лоуань. Бюджет фильма составляет 10 миллионов долларов.