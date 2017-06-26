ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Творческий вечер Валентина Гафта в Екатеринбурге, который должен был состояться во вторник в "Ельцин-центре", отменен из-за болезни артиста, сообщила РИА Новости в понедельник представитель "Ельцин-центра" Елена Волкова.

"К сожалению, актер заболел, его увезли на cкорой. Он, конечно, разговаривает, все хорошо. Но, тем не менее, улететь в Екатеринбург он сейчас не может", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вечер, скорее всего, будет перенесен на начало осени. Те, кто купил билеты, сможет вернуть их в кассы.

Планировалось, что творческий вечер Гафта состоится в рамках киноклуба "Ельцин-центра". В программе значились стихи, эпиграммы в исполнении артиста, а также фрагменты из фильмов и ответы на вопросы зрителей.