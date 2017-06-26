Постановку балета "Светлый ручей" представят в Большом театре

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. С 28 июня по 2 июля в Большом театре зрителям представят балет Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей", сообщает сайт mos.ru.

Вторую жизнь постановке дал хореограф-постановщик Алексей Ратманский. Он соединил изящное чувство юмора, старинную пантомиму, акробатическую удаль советского балета и физкультпарада. В балет вписался даже велосипед.

Впервые этот балет показали в Ленинградском Малом театре оперы и балета 4 апреля 1935 года. На сцене Большого театра его представили 30 ноября того же года. Однако Иосифу Сталину не понравилась постановка, ее назвали "балетной фальшью".