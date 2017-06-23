Никита Михалков и Эдуард Артемьев получат премию имени Шостаковича

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков и композитор Эдуард Артемьев получат премию имени Дмитрия Шостаковича за вклад в мировую музыкальную культуру. Торжественная церемония состоится 24 июня 2017 года в Государственном концертном зале имени П.И.Чайковского. Премия учреждена благотворительным фондом Юрия Башмета.

Никиту Михалкова и Эдуарда Артемьева связывают многие годы совместной работы: композитор написал музыку к самым значимым и известным фильмам режиссера.

В рамках церемонии состоится торжественный концерт "Классика кино". Произведения киномузыки прозвучат в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

Премия учреждена Международным благотворительным фондом Юрия Башмета. ВТБ — генеральный спонсор премии имени Дмитрия Шостаковича. В разные годы лауреатами Премии становились такие известные деятели искусства, как Гидон Кремер, Томас Квастхофф, Валерий Гергиев, Виктор Третьяков, Анне-Софи Муттер, Ольга Бородина, Ирина Антонова, Наталья Гутман, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Алексей Ратманский, Ефим Бронфман, Денис Мацуев.