Говорящий карп, зомби в огне и другие российские фильмы ММКФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Московский кинофестиваль дает возможность увидеть почти все самые резонансные отечественные фильмы этого года. В их числе — "Теснота", отмеченная в Каннах наградой кинокритиков, фильм-призер "Кинотавра" "Турецкое седло" Юсупа Разыкова и поставленная группой "Театра.doc" драма "Язычники", награжденная на омском фестивале "Движение" за лучший сценарий. Вечером 23 июня в столичном Доме кино президент фестиваля Никита Михалков лично даст старт российским программам. Вот несколько отечественных имен и названий, к которым стоит присмотреться на кинофестивале.

"Из Уфы с любовью"

Башкирия вслед за Якутией и Бурятией становится новым центром регионального кино. В прошлом году уфимский режиссер Вадим Валиуллин выиграл конкурс короткого метра "Кинотавра" с фильмом "Кредит", в этом — участвовал уже в основном конкурсе фестиваля. Исполнительницу главной роли в "Кредите", молодую актрису Полину Смыковскую, можно увидеть и в коммерческом башкирском хите "Из Уфы с любовью". Это легкий романтический альманах, который отборщик российских программ ММКФ Ирина Павлова назвала близким по духу к "Питер-FM".

"Уфа сейчас испытывает кинобум: в год снимается в среднем восемь короткометражных картин и два-три полных метра, — рассказывает оператор фильма Тимур Ганеев. — Их делает молодое поколение, вдохновленное цифровым бумом начала 2000-х. У "нового башкирского кино", как мы его назвали, есть свое собственное, честное лицо. Местной публике такое кино ближе и понятнее".

"Из Уфы с любовью" снят на республиканский грант за пять миллионов рублей. Такую же сумму фильм заработал за три месяца в башкирском прокате. Альманах можно было увидеть всего в восьми местных кинотеатрах, зато на сеансах всегда были аншлаги и овации. По наработке на копию авторы, по их словам, обогнали даже "Форсаж-8" и вышли по этому показателю на первое место по стране.

"Мы не боимся маленьких бюджетов, — утверждает Ганеев. — Единственное, что нас пугает по-настоящему, — это разговоры об увеличении стоимости прокатного удостоверения с 4,3 тысячи до пяти миллионов рублей. Такое решение убьет все региональное кино в зачатке".

Зомби-знаменитости

Поклонники Николая Баскова будут рады оценить его актерский потенциал и глубину самоиронии в короткометражке "Z" режиссера Василия Сигарева — если смогут досмотреть ее до конца. Кровавая 16-минутная трэш-история о зомби-апокалипсисе по-русски примечательна работой лучшего в стране специалиста по пластическому гриму Петра Горшенина. Ролями в картине отметились Александр Баширов, Яна Троянова и Светлана Камынина. "Z" можно назвать самым смелым рекламным роликом последних лет, так как снят он в поддержку крупного бренда на рынке недвижимости. За два месяца этот фильм собрал на YouTube около миллиона просмотров.

Говорящий карп

Компанию Марине Неёловой, Алисе Фрейндлих и Евгению Миронову в фильме Владимира Котта "Карп отмороженный" составила настоящая живая рыба. Карп — единственный, с кем может поговорить по душам героиня Неёловой, одинокая пенсионерка из провинции. Участники съемок рассказывают, что за время производства фильма актеры по-настоящему сдружились: карп подплывал к Неёловой, когда она подходила к его корыту, а в последний съемочный день сам выпрыгнул ей на колени. Авторы фильма уверяют, что в ходе работы над картиной карп не пострадал. Это дарит зрителю надежду на счастливый финал.

Порок на экспорт

Дочь Геннадия Хазанова Алиса дебютирует как режиссер, сценарист и продюсер — с драмой "Осколки", снятой в Нью-Йорке с участием американских актеров. Этот универсальный фильм о проблеме взаимоотношений между мужчиной и женщиной изначально предназначался именно для западной аудитории, и даже сценарий был написан Алисой Хазановой на английском. Премьера фильма на московском фестивале пройдет в рамках гала-премьер.

"Осколки" — возможно, последняя совместная работа Ильи Стюарта и Романа Волобуева, здесь выступивших в качестве продюсеров (Волобуев — в качестве исполнительного). Оба стали фигурантами главного скандала прошедшего "Кинотавра", когда режиссер Роман Волобуев пообещал убрать свое имя из титров комедии "Блокбастер" из-за разногласий с продюсером Стюартом по поводу финального монтажа.

© Hype Film (2017) Кадр из фильма "Осколки" © Hype Film (2017) Кадр из фильма "Осколки"

Одну из актрис "Блокбастера", Светлану Устинову, можно будет увидеть в фильме "Купи меня". Это новая работа Вадима Перельмана — проживающего в США режиссера, который снял сериал "Измены" и голливудскую драму "Дом из песка и тумана" с Беном Кингсли. "Купи меня" также включена в основной конкурс ММКФ. Это история трех подруг из провинции, приехавших строить карьеру в столицу, и критики уже называют ее современной версией фильма "Москва слезам не верит".