Мария Захарова рассказала об истории создания песни, прозвучавшей на ММКФ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости об истории создания песни "Верните память", которая прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля, совпавшем с днем начала Великой Отечественной войны.

Песня "Верните память" на слова и музыку Захаровой, посвященная российским воинам, была исполнена известной певицей Наргиз.

"Мы все привыкли думать, что мир — это совершенно естественное состояние, состояние без войны — то, что дано нам просто по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — заявила Захарова после исполнения песни.

"Я стеснялась, это абсолютно непрофессионально, я не знаю нот, я нигде не училась, просто пришла мелодия и текст, не могу это назвать стихами. Я когда обмолвилась Никите Сергеевичу (Михалкову), он меня силой заставил прислать песню", — рассказала Захарова РИА Новости в кулуарах ММКФ.

Дипломат сообщила, что она "напела на диктофон мелодию и выложила текст в социальную сеть". "Мне стали писать люди, в частности композитор Марал Якшиева — совершенно незнакомый мне до этого человек. Она написала: "Вы должны это сделать песней". Я ответила, что у меня есть мелодия, но я не могу это даже записать, она помогла мне сделать демо. Это услышал Макс Фадеев, тоже случайно, и предложил записать песню профессионально", — добавила Захарова.

Она также отметила, что и на закрытии ММКФ будет звучать ее песня — лирическая, про любовь.