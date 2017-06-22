Джоан Роулинг рассказала, что Гарри Поттеров было двое

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что помимо главного героя серии книг о юном волшебнике был и другой Гарри Поттер. Об этом сообщает Independent.

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (по сюжету верховный суд магов Великобритании — ред.) в 1913-1921 годах", — написала Роулинг.

Писательница добавила, что этот персонаж активно защищал маглов (обычных людей — ред.), за что его семью исключили из "Справочника чистокровных волшебников". По словам Роулинг, он выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

У неизвестного ранее Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Таким образом, новый персонаж приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой. При этом Флимонт и Юфимия, по словам Роулинг, погибли от драконьей оспы.

Не исключено, что второй Гарри Поттер станет героем приквела к серии уже выпущенных книг. Прежде в романах Роулинг он не упоминался.