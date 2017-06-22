Московский кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль открылся песней, написанной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Песня "Верните память" была исполнена известной поп- и рок-исполнительницей Наргиз.

В поступившем в РИА Новости пресс-релизе отмечается, что "22 июня один из особенных дней — День памяти и скорби, когда вся наша страна вспоминает погибших когда-либо за Родину", и именно поэтому "данная песня была выбрана для исполнения в рамках Московского кинофестиваля".

Захарова рассказала, что на создание слов к песне ее подтолкнула трагедия со сбитым в Сирии российским самолетом.

"После трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось. Трагедия стала общей и моей личной", — отметила она.

"Пришел текст и мелодия. Я опубликовала стихи в своих социальных сетях и получила много комментариев о том, что это не просто стихи, это песня и ее нужно записывать на студии — как будто люди почувствовали. Но после того, когда я получила очень искреннее письмо от совершенно незнакомой женщины — Марал Якшиевой, которая сказала, что такая песня нужна, что она необходима, я решилась, вместе с ней записали "демо", — рассказал Захарова.

Она добавила, что направила песню известному российскому продюсеру Максиму Фадееву. Послушав песню, он предложил записать ее профессионально и сказал, что "лучше Наргиз ее никто не исполнит", добавила Захарова. Позже президент киносмотра Московского кинофестиваля Никита Михалков предложил именно этой композицией открывать фестиваль в честь Дня памяти и скорби.

Как рассказала исполнительница песни Наргиз, "Верните память" — непростое произведение, глубоко пережитое автором".

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В этом году в программе фестиваля заявлены 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.