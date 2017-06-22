Песни Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Песни, написанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, прозвучат на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил РИА Новости в четверг президент фестиваля Никита Михалков.
"Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария – автор и музыки, и слов", — сказал Михалков.
По словам Михалкова, к записи музыкальных композиций подключился продюсер Максим Фадеев. Песню на открытии фестиваля исполнит Наргиз Закирова.
Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В этом году в программе фестиваля заявлено 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.