Песни Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Песни, написанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, прозвучат на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил РИА Новости в четверг президент фестиваля Никита Михалков.

Церемония открытия ММКФ пройдет в четверг, фестиваль продлится до 29 июня.

"Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария – автор и музыки, и слов", — сказал Михалков.

По словам Михалкова, к записи музыкальных композиций подключился продюсер Максим Фадеев. Песню на открытии фестиваля исполнит Наргиз Закирова.

"На закрытии фестиваля тоже будет песня (Захаровой), и я очень рад снять этот "камень" политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая, мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, еще и пишет замечательные песни", — подчеркнул собеседник агентства.

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В этом году в программе фестиваля заявлено 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.