Михалков рассказал, как введение санкций повлияло на ММКФ

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Санкции стран Запада в отношении РФ мешают организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ), однако из-за того, что теперь сюда "приезжают не просто потусоваться", возникает больший интерес к кино, сообщил журналистам в четверг президент фестиваля Никита Михалков.

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. В этом году в программе фестиваля заявлено 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.

"Серьезный урон нам эти санкции наносят, кто-то деликатно отказывается, даже из моих друзей, а кто-то говорит: "Старик, я начинаю сниматься, могут быть проблемы". Неприятно, конечно, находиться в той зоне, куда не рискуют приезжать твои коллеги, с другой стороны, санкции открыли шлюз – тусовочный принцип фестиваля ушел в сторону и возник интерес к кино", — сказал Михалков.

По его словам, при советской власти ММКФ сначала был terra incognita для мира, затем стал интересен для иностранцев, позже возникла "тусовочная тенденция".

Отношения РФ и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.