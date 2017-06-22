Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Варлей
10:4222.06.2017
(обновлено: 10:44 22.06.2017)
24820
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталью Варлей с 70-летним юбилеем, отметив ее многогранный талант и удивительное обаяние, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Уважаемая Наталья Владимировна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли Вам состояться в актёрской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что Вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", — говорится в тексте телеграммы.
Российский президент пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Советская и российская актриса театра и кино Наталья Варлей родилась в 1947 году. Она начала творческую карьеру в детской цирковой студии, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после чего работала эквилибристкой. Именно на арене цирка ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который предложил юной артистке первую небольшую роль в кино. Популярность Варлей получила после роли Нины в картине Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Также она исполнила Панночку в фильме "Вий" и множество других ролей.
22 июня свой день рождения отмечает Наталья Варлей. "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" - цитата товарища Саахова из легендарной "Кавказской пленницы" как нельзя лучше характеризует исполнительницу главной роли - актрису, оставившую цирковую арену ради театра и кино, снявшуюся в более чем 60 фильмах, издавшую несколько сборников стихов и озвучившую около двух тысяч картин.
Наталья Варлей родилась в румынском городе Констанца, детство провела в Мурманске, а в конце 50-х семья перебралась в Москву.
В возрасте 12 лет Варлей поступила на акробатическое отделение Государственного циркового училища, после окончания которого работала в цирке на Цветном бульваре эквилибристкой и выступала в паре с легендарным клоуном Леонидом Енгибаровым.
Кстати, благодаря Енгибарову Варлей попала в кино. Знаменитый клоун порекомендовал напарницу своему другу - режиссеру Георгию Юнгвальд-Хилькевичу для съемок фильма "Формула радуги".
И хотя фильм не вышел на экраны, именно на его съемках Наталью Варлей заметила ассистентка Леонида Гайдая, который в то время работал над "Кавказской пленницей".
На роль студентки-комсомолки Нины в "Кавказской пленнице" претендовало около пяти сотен актрис, среди которых были такие звезды советского кино, как Наталья Фатеева, сестры Вертинские, Наталья Кустинская, Валентина Малявина и другие.
На фото: Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
О кинопробах Варлей вспоминает: "Пришла на "Мосфильм". Дали мне почитать кусочек из сценария, сняли небольшой эпизод. И вдруг Гайдай робко меня просит раздеться до купальника. Я разделась, и все так и ахнули. У меня-то купальник являлся повседневной цирковой формой. Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он и решил выбор".
На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
"До сих пор я помню каждый съемочный день. Много было смешных и драматических ситуаций. Например, я чуть не раздавила знаменитую троицу, когда они стояли на дороге с Вициным посередине. Я мчусь на красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава Богу, реакция у наших прекрасных комиков оказалась отменной", - вспоминает актриса.
На фото: Юрий Никулин, Наталья Варлей и Георгий Вицин в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Актриса признается, что совершенно не похожа на свою героиню Нину - озорную, уверенную в себе, бойкую. По ее словам Варлей, она была скорее была тихой, мечтательной и романтичной.
На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Успех "Кавказской пленницы" резко изменил судьбу Натальи: она бросила цирк и поступила в театральное училище им. Щукина, где познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Тихоновым - сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.
В конце октября 1967 года состоялась премьера еще одного фильма, в котором Варлей сыграла главную роль. "Вий" Ершова и Кропачева стал фактически первым отечественным фильмом ужасов.
"На съемках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал", - рассказывает Варлей. "Позднее я осознала, какой был страшный грех сниматься в картине "Вий"... За ним потянулся шлейф несчастий. Казалось, все в жизни стало рушиться. Предательства, измены, расставания, клевета, а потом и гибель мужа, хотя уже и бывшего", - признавалась актриса.
На фото: Наталья Варлей и Леонид Куравлев в фильме "Вий".
Еще одной совместной работой Варлей и Гайдая стала лента "Двенадцать стульев". "Поначалу я пробовалась на роль Эллочки-людоедки. Но потом Леонид Иович попросил меня примерить светлый парик - и тотчас увидел во мне Лизу. Я согласилась. Эта роль была не такой эксцентричной, но зато более душевной", - вспоминала Варлей.
На фото: Наталья Варлей и Сергей Филиппов в сцене из фильма режиссера Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".
После окончания театрального училища в 1971 году Варлей приняли в театр им. Станиславского, где ее первой большой ролью стала Роз-Мари в спектакле Погодина "Альберт Энштейн". Параллельно актриса продолжала сниматься в кино.
На фото: Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото".
С середины 90-х Варлей практически перестала появляться на экранах. "В 90-е мне перестали предлагать достойные сценарии, то рожать в лифте, то всю роль лежать в постели. Я не ханжа, но все-таки принадлежу к актерам старой школы", - говорит Наталья Варлей.
В 1994 году Наталья Варлей окончила факультет поэзии Литературного института. Вместе с композитором Николаем Шершенем актриса выпустила два авторских диска песен, а также презентовала в 2010 году автобиографическую книгу "Во мне такая музыка звучит".
Отсутствие интересных работ в кино подтолкнуло Варлей заняться дубляжом зарубежных картин. "Я озвучила и сдублировала около 2000 ролей. Когда шла работа над "Дикой Розой", где я озвучивала Веронику Кастро, ко мне на улице подходили люди, благодарили. Приятно, значит я смогла войти в образ", - рассказывает актриса. "Я не вписываюсь в "новый" кинематограф, забывший о духовности, - признается Варлей. - Но я не жалуюсь. Я снялась в более чем 60 картинах, однако главным фильмом все равно остается "Кавказская пленница". Его повторяют снова и снова, и каждый раз его смотрят..."