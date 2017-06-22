США
22.0622 июня11:01МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Варлей

10:4222.06.2017
(обновлено: 10:44 22.06.2017)
02480
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктриса Наталья Варлей. Архивное фотоАктриса Наталья Варлей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталью Варлей с 70-летним юбилеем, отметив ее многогранный талант и удивительное обаяние, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемая Наталья Владимировна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли Вам состояться в актёрской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что Вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", — говорится в тексте телеграммы.

Российский президент пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Варлей родилась в 1947 году. Она начала творческую карьеру в детской цирковой студии, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после чего работала эквилибристкой. Именно на арене цирка ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который предложил юной артистке первую небольшую роль в кино. Популярность Варлей получила после роли Нины в картине Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Также она исполнила Панночку в фильме "Вий" и множество других ролей.

Не просто красавица Наталья Варлей
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк22 июня свой день рождения отмечает Наталья Варлей. "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" - цитата товарища Саахова из легендарной "Кавказской пленницы" как нельзя лучше характеризует исполнительницу главной роли - актрису, оставившую цирковую арену ради театра и кино, снявшуюся в более чем 60 фильмах, издавшую несколько сборников стихов и озвучившую около двух тысяч картин. Открытие XIX кинофестиваля Киношок в Анапе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
22 июня свой день рождения отмечает Наталья Варлей. "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" - цитата товарища Саахова из легендарной "Кавказской пленницы" как нельзя лучше характеризует исполнительницу главной роли - актрису, оставившую цирковую арену ради театра и кино, снявшуюся в более чем 60 фильмах, издавшую несколько сборников стихов и озвучившую около двух тысяч картин.
© РИА Новости / В. БондаревПерейти в фотобанкНаталья Варлей родилась в румынском городе Констанца, детство провела в Мурманске, а в конце 50-х семья перебралась в Москву. Актриса Наталья Варлей
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в фотобанк
Наталья Варлей родилась в румынском городе Констанца, детство провела в Мурманске, а в конце 50-х семья перебралась в Москву.
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкВ возрасте 12 лет Варлей поступила на акробатическое отделение Государственного циркового училища, после окончания которого работала в цирке на Цветном бульваре эквилибристкой и выступала в паре с легендарным клоуном Леонидом Енгибаровым.Наталья Варлей
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
В возрасте 12 лет Варлей поступила на акробатическое отделение Государственного циркового училища, после окончания которого работала в цирке на Цветном бульваре эквилибристкой и выступала в паре с легендарным клоуном Леонидом Енгибаровым.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкКстати, благодаря Енгибарову Варлей попала в кино. Знаменитый клоун порекомендовал напарницу своему другу - режиссеру Георгию Юнгвальд-Хилькевичу для съемок фильма "Формула радуги". Наталья Варлей
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Кстати, благодаря Енгибарову Варлей попала в кино. Знаменитый клоун порекомендовал напарницу своему другу - режиссеру Георгию Юнгвальд-Хилькевичу для съемок фильма "Формула радуги".
© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкИ хотя фильм не вышел на экраны, именно на его съемках Наталью Варлей заметила ассистентка Леонида Гайдая, который в то время работал над "Кавказской пленницей".Варлей перед выходом на арену
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
И хотя фильм не вышел на экраны, именно на его съемках Наталью Варлей заметила ассистентка Леонида Гайдая, который в то время работал над "Кавказской пленницей".
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкНа роль студентки-комсомолки Нины в "Кавказской пленнице" претендовало около пяти сотен актрис, среди которых были такие звезды советского кино, как Наталья Фатеева, сестры Вертинские, Наталья Кустинская, Валентина Малявина и другие.

На фото: Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Варлей в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
На роль студентки-комсомолки Нины в "Кавказской пленнице" претендовало около пяти сотен актрис, среди которых были такие звезды советского кино, как Наталья Фатеева, сестры Вертинские, Наталья Кустинская, Валентина Малявина и другие.

На фото: Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкО кинопробах Варлей вспоминает: "Пришла на "Мосфильм". Дали мне почитать кусочек из сценария, сняли небольшой эпизод. И вдруг Гайдай робко меня просит раздеться до купальника. Я разделась, и все так и ахнули. У меня-то купальник являлся повседневной цирковой формой. Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он и решил выбор".

На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Варлей и Демьяненко в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
О кинопробах Варлей вспоминает: "Пришла на "Мосфильм". Дали мне почитать кусочек из сценария, сняли небольшой эпизод. И вдруг Гайдай робко меня просит раздеться до купальника. Я разделась, и все так и ахнули. У меня-то купальник являлся повседневной цирковой формой. Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он и решил выбор".

На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

© РИА НовостиПерейти в фотобанк"До сих пор я помню каждый съемочный день. Много было смешных и драматических ситуаций. Например, я чуть не раздавила знаменитую троицу, когда они стояли на дороге с Вициным посередине. Я мчусь на красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава Богу, реакция у наших прекрасных комиков оказалась отменной", - вспоминает актриса.

На фото: Юрий Никулин, Наталья Варлей и Георгий Вицин в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"До сих пор я помню каждый съемочный день. Много было смешных и драматических ситуаций. Например, я чуть не раздавила знаменитую троицу, когда они стояли на дороге с Вициным посередине. Я мчусь на красной машине, а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава Богу, реакция у наших прекрасных комиков оказалась отменной", - вспоминает актриса.

На фото: Юрий Никулин, Наталья Варлей и Георгий Вицин в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктриса признается, что совершенно не похожа на свою героиню Нину - озорную, уверенную в себе, бойкую. По ее словам Варлей, она была скорее была тихой, мечтательной и романтичной.

На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Наталья Варлей и Александр Демьяненко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актриса признается, что совершенно не похожа на свою героиню Нину - озорную, уверенную в себе, бойкую. По ее словам Варлей, она была скорее была тихой, мечтательной и романтичной.

На фото: Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

© РИА Новости / Георгий Тер-ОванесовПерейти в фотобанкУспех "Кавказской пленницы" резко изменил судьбу Натальи: она бросила цирк и поступила в театральное училище им. Щукина, где познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Тихоновым - сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Актриса Наталья Варлей
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
Успех "Кавказской пленницы" резко изменил судьбу Натальи: она бросила цирк и поступила в театральное училище им. Щукина, где познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Тихоновым - сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ конце октября 1967 года состоялась премьера еще одного фильма, в котором Варлей сыграла главную роль. "Вий" Ершова и Кропачева стал фактически первым отечественным фильмом ужасов. Варлей в фильме «Вий»
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В конце октября 1967 года состоялась премьера еще одного фильма, в котором Варлей сыграла главную роль. "Вий" Ершова и Кропачева стал фактически первым отечественным фильмом ужасов.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк"На съемках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал", - рассказывает Варлей. Наталья Варлей в фильме Вий
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
"На съемках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал", - рассказывает Варлей.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанк"Позднее я осознала, какой был страшный грех сниматься в картине "Вий"... За ним потянулся шлейф несчастий. Казалось, все в жизни стало рушиться. Предательства, измены, расставания, клевета, а потом и гибель мужа, хотя уже и бывшего", - признавалась актриса.

На фото: Наталья Варлей и Леонид Куравлев в фильме "Вий".

Наталья Варлей и Леонид Куравлев в фильме Вий
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Позднее я осознала, какой был страшный грех сниматься в картине "Вий"... За ним потянулся шлейф несчастий. Казалось, все в жизни стало рушиться. Предательства, измены, расставания, клевета, а потом и гибель мужа, хотя уже и бывшего", - признавалась актриса.

На фото: Наталья Варлей и Леонид Куравлев в фильме "Вий".

© РИА Новости / ЧигляковПерейти в фотобанкЕще одной совместной работой Варлей и Гайдая стала лента "Двенадцать стульев". "Поначалу я пробовалась на роль Эллочки-людоедки. Но потом Леонид Иович попросил меня примерить светлый парик - и тотчас увидел во мне Лизу. Я согласилась. Эта роль была не такой эксцентричной, но зато более душевной", - вспоминала Варлей.

На фото: Наталья Варлей и Сергей Филиппов в сцене из фильма режиссера Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".

Варлей и Филиппов в сцене из фильма Двенадцать стульев
© РИА Новости / Чигляков
Перейти в фотобанк
Еще одной совместной работой Варлей и Гайдая стала лента "Двенадцать стульев". "Поначалу я пробовалась на роль Эллочки-людоедки. Но потом Леонид Иович попросил меня примерить светлый парик - и тотчас увидел во мне Лизу. Я согласилась. Эта роль была не такой эксцентричной, но зато более душевной", - вспоминала Варлей.

На фото: Наталья Варлей и Сергей Филиппов в сцене из фильма режиссера Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле окончания театрального училища в 1971 году Варлей приняли в театр им. Станиславского, где ее первой большой ролью стала Роз-Мари в спектакле Погодина "Альберт Энштейн". Параллельно актриса продолжала сниматься в кино.

На фото: Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото".

Актриса Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме Золото. 1972
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
После окончания театрального училища в 1971 году Варлей приняли в театр им. Станиславского, где ее первой большой ролью стала Роз-Мари в спектакле Погодина "Альберт Энштейн". Параллельно актриса продолжала сниматься в кино.

На фото: Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме "Золото".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкС середины 90-х Варлей практически перестала появляться на экранах. "В 90-е мне перестали предлагать достойные сценарии, то рожать в лифте, то всю роль лежать в постели. Я не ханжа, но все-таки принадлежу к актерам старой школы", - говорит Наталья Варлей. Открытие V Международного кинофестиваля В кругу семьи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С середины 90-х Варлей практически перестала появляться на экранах. "В 90-е мне перестали предлагать достойные сценарии, то рожать в лифте, то всю роль лежать в постели. Я не ханжа, но все-таки принадлежу к актерам старой школы", - говорит Наталья Варлей.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ 1994 году Наталья Варлей окончила факультет поэзии Литературного института. Вместе с композитором Николаем Шершенем актриса выпустила два авторских диска песен, а также презентовала в 2010 году автобиографическую книгу "Во мне такая музыка звучит". Презентация книги Натальи Варлей Во мне такая музыка звучит
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В 1994 году Наталья Варлей окончила факультет поэзии Литературного института. Вместе с композитором Николаем Шершенем актриса выпустила два авторских диска песен, а также презентовала в 2010 году автобиографическую книгу "Во мне такая музыка звучит".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОтсутствие интересных работ в кино подтолкнуло Варлей заняться дубляжом зарубежных картин. "Я озвучила и сдублировала около 2000 ролей. Когда шла работа над "Дикой Розой", где я озвучивала Веронику Кастро, ко мне на улице подходили люди, благодарили. Приятно, значит я смогла войти в образ", - рассказывает актриса. Презентация нового проекта Киноконцерт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отсутствие интересных работ в кино подтолкнуло Варлей заняться дубляжом зарубежных картин. "Я озвучила и сдублировала около 2000 ролей. Когда шла работа над "Дикой Розой", где я озвучивала Веронику Кастро, ко мне на улице подходили люди, благодарили. Приятно, значит я смогла войти в образ", - рассказывает актриса.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Я не вписываюсь в "новый" кинематограф, забывший о духовности, - признается Варлей. - Но я не жалуюсь. Я снялась в более чем 60 картинах, однако главным фильмом все равно остается "Кавказская пленница". Его повторяют снова и снова, и каждый раз его смотрят..." Открытие V Международного кинофестиваля В кругу семьи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Я не вписываюсь в "новый" кинематограф, забывший о духовности, - признается Варлей. - Но я не жалуюсь. Я снялась в более чем 60 картинах, однако главным фильмом все равно остается "Кавказская пленница". Его повторяют снова и снова, и каждый раз его смотрят..."
/

 

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена