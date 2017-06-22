Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Варлей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталью Варлей с 70-летним юбилеем, отметив ее многогранный талант и удивительное обаяние, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемая Наталья Владимировна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли Вам состояться в актёрской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что Вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", — говорится в тексте телеграммы.

Российский президент пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Варлей родилась в 1947 году. Она начала творческую карьеру в детской цирковой студии, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после чего работала эквилибристкой. Именно на арене цирка ее заметил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который предложил юной артистке первую небольшую роль в кино. Популярность Варлей получила после роли Нины в картине Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Также она исполнила Панночку в фильме "Вий" и множество других ролей.