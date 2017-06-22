Шнуров рассказал, как относится к творчеству Виктора Цоя

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров относится с глубоким уважением к творчеству фронтмена группы "Кино" Виктора Цоя, которому в среду исполнилось бы 55 лет.

"С пиететом, конечно", — сказал Шнуров, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, как он относится к творчеству Виктора Цоя.

Десять лет назад, когда отмечалось 45-летие со дня рождения культового российского музыканта, петербуржец Шнуров написал песню "Перемен" со словами "Мы уже не ждем перемен, все слабей импульсация вен" (альбом "Аврора", 2007), которая стала своеобразным диалогом с Цоем и его песней "Хочу перемен!". Ранее Шнуровым была написана песня "Группа крови" (альбом "Дачники", 2000), название которой повторяло хит Цоя и в которой Шнуров пел: "Группа крови" — моя любимая песня".

Основатель культовой советской рок-группы "Кино" Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.