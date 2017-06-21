В Валлетте поставят спектакль в честь 50-летия дипотношений России и Мальты

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Премьера мультижанрового спектакля "Хрустальный дворец", созданного совместными усилиями российских и мальтийских артистов, состоится 21 июля в столице Мальты Валлетте и пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

Проект инициировал и осуществляет Европейский фонд поддержки культуры. В постановке режиссера Екатерины Мироновой принимают участие звезда мирового балета Иван Васильев, прима-балерина Большого театра Мария Аллаш, солистка балета Мария Виноградова, солистка оперы ГАБТа Анна Аглатова, актриса театра и кино Мария Голубкина. Также участвует Мальтийский филармонический оркестр под управлением дирижера Большого театра Павла Клиничева, детский хор Stagecoach Malta, ученики мальтийской балетной школы.

"Мальта – это собрание средиземноморской культуры, а в России – многонациональном государстве – представлены культуры разных этносов. Мы считаем, что культура является самым действенным инструментом, способствующим лучшему взаимопониманию народов России и Мальты. Новый замечательный российско-мальтийский проект "Хрустальный дворец" посвящен 50-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и мы всячески поддерживаем это прекрасное культурное мероприятие", — заявил на пресс-конференции в среду посол Мальты в РФ Кармел Бринкат.

Он подчеркнул, что посольство Мальты всячески поддерживает культурные мероприятия России и Мальты, и рассказал, что в России откроется новое представительство республики, а также новые консульства – в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ростове.

Спектакль о любви

Мария Виноградова, ведущая солистка балета Большого театра, рассказала, что темой спектакля стала любовь. Виноградова выступает вместе со своим мужем, премьером Михайловского театра Иваном Васильевым.

"Мы с Иваном играем влюбленных. Это совершенно необычный мультимедийный новый спектакль, где переплетено столько разных видов искусств, созданы потрясающие декорации, красивые и довольно сложные, которые нам придется освоить и в них танцевать", — пояснила она.

По словам балерины, "очень приятно всегда, когда спектакль ставится специально на тебя".

"Главная героиня спектакля – российская императрица Анна Иоанновна. Интересно, что нашу дочку, которой скоро год, зовут Анна, а отчество Ивановна. Я надеюсь, что у нас все получится и спектакль понравится зрителям", — добавила Виноградова.

Выезд на белой лошади

Императрицу сыграет актриса театра и кино Мария Голубкина, которая рассказала, что давно мечтала выступить в балете и вот, наконец, ее мечта сбылась.

"В спектакле Анна Иоанновна будет выезжать на белой лошади, а я прекрасно владею именно искусством наездницы", — добавила Голубкина.

Спектакль ставится в традициях русского придворного театра ХVIII века с элементами современной драматургии. Театральные мастера изготавливают оригинальные декорации и костюмы в стиле барокко, воссоздают на сцене атмосферу той эпохи. Действие происходит в 1740 году при дворе Анны Иоанновны. В столице готовятся роскошные торжества, на одном из них императрица узнает о любви придворных шута и шутихи и приказывает поженить их. По ее приказу возводится ледяной Хрустальный дворец, где влюбленным придется провести ночь после свадьбы.

Проект осуществляется Европейским фондом поддержки культуры и Средиземноморским конференц-центром при поддержке внешнеэкономического департамента правительства Москвы, министерства культуры Республики Мальта, посольства РФ, Российского центра науки и культуры на Мальте, Мальтийско-российского фонда дружбы и Мальтийского филармонического оркестра.