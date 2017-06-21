Бондарчук спродюсирует фильм про говорящую собаку

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил на заседании экспертного совета по отбору фильмов режиссеров-дебютантов в Минкультуры, что спродюсирует картину режиссера-дебютанта Александра Чернова "Рейтинг" про говорящего пса.

"Это картина семейная, зрительская, отчасти городская сказка. Главный герой – собачка, которую мы делаем графикой", — сказал Бондарчук.

Режиссером фильма стал Александр Черный, в главной роли – Данила Дунаев. Картина наполовину снята, в настоящее время студия занимается анимацией собаки.

Также свою картину "Юморист" представил сценарист "Лондонграда" и "Оптимистов", писатель Михаил Идов. Фильм рассказывает про неделю из жизни выдуманного советского сценариста, переживающего личный и творческий кризис.

По словам Идова, действие происходит в советской Юрмале, создатели хотели передать давящий дух того времени и "брежневский брутализм и в эстетике, и дизайне". Художественным руководителем выступил режиссер Алексей Попогребский.