Учитель попросил у Минкультуры 50 млн рублей на детский фильм "Музыка"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Известный режиссер Алексей Учитель просит у Минкультуры на детский музыкальный фильм "Музыка" 50 миллионов рублей, об этом он сообщил РИА Новости в среду.

"Мы просим на этот проект 50 миллионов рублей. Мы уже не первый год его представляем, в прошлом году тоже презентовали, понравились экспертному совету, но не смогли его запустить", — сказал Учитель.

Он отметил, что это музыкальная детская сказка, которых в настоящее время очень не хватает.

"Мы говорим о музыкальной детской, именно детской, сказке, на мой взгляд, очень современной. Очень доброй, очень нужной детям, для семейного просмотра", — заметил режиссер.

Учитель подчеркнул, что картина уже полностью готова к производству. Режиссером выступит Роман Шаляпин, в картине планируют задействовать Юлию Пересильд и Вячеслава Полунина.