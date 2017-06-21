Уникальные фотографии Большого театра сможет увидеть каждый

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уникальные фотографии русских балерин можно будет увидеть в оцифрованном архиве Большого театра. В день старта второго этапа проекта "Открой историю Большого" РИА Новости публикует кадры, которые пока были доступны только специалистам.

Балерина Маргарита Кандаурова танцевала в Большом театре с 1912 до момента окончания сценической деятельности в 1941 году. Ее детский снимок можно будет найти и просмотреть в электронной базе данных Большого театра.

© Фото : из архива Большого театра Маргарита Кандаурова.Ателье К.А. Фишера, Москва © Фото : из архива Большого театра Маргарита Кандаурова.Ателье К.А. Фишера, Москва

"Начиная эту работу, мы и сами не могли предполагать, какой живой отклик этот кропотливый труд вызовет у наших друзей – у тех, кто любит Большой. Приятно констатировать, что мы идем, не отставая от графика, и уже приступаем ко второму этапу нашего проекта", – комментирует Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.

Над созданием огромного цифрового архива трудятся 4 тысячи волонтеров из 60 стран. Они обработали уже 48 000 афиш, 120 000 программок и 100 000 фотографий.

"Важнейшей задачей нашего музея является сохранение истории театра, – рассказала РИА Новости директор музея Большого театра Лидия Глебовна Харина. – В нынешнее время быстрого развития техники, архив Большого театра должен быть доступным, электронным. Я думаю, что совместный труд научных сотрудников Большого театра и волонтеров позволит тысячам людей прикоснуться к течению времени и движению истории, почувствовать гордость за русское искусство".

Теперь участникам проекта предстоит помочь в одной из самых ответственных частей проекта – извлечь и систематизировать данные из уже оцифрованной коллекции программ и афиш театра.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.