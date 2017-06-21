Большинство россиян предпочитают кинокомедии, показал опрос

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Большинство россиян (82%) заявили, что комедия является их любимым жанром в кино, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Также 78% респондентов отметили, что предпочитают смотреть исторические фильмы, 71% — приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах. Фильмы о несчастной и счастливой любви по душе 55% опрошенных.

Согласно опросу, 12% россиян ходят в кино несколько раз в месяц, 24% уточнили, что посещают кинотеатр несколько раз в год, 37% сказали, что не посещают кинотеатр вовсе. При выборе фильма 41% опрошенных обращают внимание на актерский состав фильма, 29% уделяют больше внимания сюжету, 25% доверяют мнению близких, друзей и коллег.

"Хороши все жанры, кроме скучного, внушал читателям Вольтер. Россияне согласны с философом: практически все виды кино находят своих поклонников. Большей популярностью пользуются развлекательные вещи и исторические фильмы, которые отечественный кинематограф в последние годы выпускает довольно много. Падает популярность фильмов, которые давят на зрителя психологически или эстетически: ужасы, боевики, детективы. Уставая от напряжения и тревоги в окружающей реальности, от постоянного чувства "врагов" вокруг, россияне идут в кино, чтобы отдохнуть", — комментирует данные аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Опрос проводился 18-19 июня среди 1200 человек, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.