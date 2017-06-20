В Театре наций стартует мультимедийная выставка

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мультимедийную выставку "Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский" 20 июня открыл Музей АЗ (Музей Анатолия Зверева) в "Новом пространстве" Театра наций, сообщает портал правительства Москвы. Выставка проходит в рамках 39 Московского международного кинофестиваля и посвящена 50-летию фильма "Андрей Рублев", 85-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского и 80-летию со дня рождения художника Дмитрия Плавинского.

Среди экспонатов 15 живописных полотен и офортов Дмитрия Плавинского из коллекции Музея АЗ и частных собраний. Уникальные документы, фото- и видеоматериалы из архивов Ирмы Рауш-Тарковской, Павла Сафонова и Михаила Ромма.

В программе предусмотрены показы не выходившей в прокат полной версии кинокартины "Андрей Рублев" и документальных фильмов о творчестве Тарковского и Плавинского. Большинство материалов экспонируется впервые.

Стоимость билетов — 300 рублей. Вход на кинолекторий и кинопоказы бесплатный.