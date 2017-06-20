Угольников хочет снять фильм о "пушкинских местах" в годы Второй мировой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Режиссер Игорь Угольников планирует снять фильм про "пушкинские места" времен Великой отечественной войны с участием актера Сергея Безрукова и немецкой актрисы Уты Лемпер.

"Когда я был в пушкинских местах, я узнал там историю от одной пожилой женщины-экскурсовода, она проходила в период немецкой оккупации", — сказал Угольников на заседании экспертных советов по игровому кино в Минкультуры.

По его словам, в июле 1941 года в Псковской области уже были немецкие войска, туда из Института Гете приехала фрау Шиллер и начала читать немецким солдатам и местным жителям лекции про поэта Александра Пушкина.

"Вскоре ее мотивы становятся понятны, когда она начинает собирать вещи Пушкина, чтобы увезти их в Германию. Тогда местные жители и партизаны понимают, что поэт стал не просто поэтом, но символом родины, который нельзя увозить и отдавать врагу", — подчеркнул Угольников.

Он уточнил, что съемки фильма планируется начать в следующем году, а выпустить в прокат — весной 2019 года. Главные роли исполнят Сергей Безруков и немецкая актриса Ута Лемпер. Бюджет картины составляет 209,6 миллиона рублей, у Минкультуры просят 60 миллионов рублей.

Также на представлении проектов режиссер Анна Меликян рассказала, что пишет сценарий к фильму "Фея", в котором планирует сняться актер Константин Хабенский. Он сыграет героя, который однажды в храме видит себя в образе Христа. Бюджет картины составляет 124 миллиона рублей, съемки планируется завершить к осени.