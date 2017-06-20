Угольников хочет снять фильм о "пушкинских местах" в годы Второй мировой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Режиссер Игорь Угольников планирует снять фильм про "пушкинские места" времен Великой отечественной войны с участием актера Сергея Безрукова и немецкой актрисы Уты Лемпер.
По его словам, в июле 1941 года в Псковской области уже были немецкие войска, туда из Института Гете приехала фрау Шиллер и начала читать немецким солдатам и местным жителям лекции про поэта Александра Пушкина.
"Вскоре ее мотивы становятся понятны, когда она начинает собирать вещи Пушкина, чтобы увезти их в Германию. Тогда местные жители и партизаны понимают, что поэт стал не просто поэтом, но символом родины, который нельзя увозить и отдавать врагу", — подчеркнул Угольников.
Также на представлении проектов режиссер Анна Меликян рассказала, что пишет сценарий к фильму "Фея", в котором планирует сняться актер Константин Хабенский. Он сыграет героя, который однажды в храме видит себя в образе Христа. Бюджет картины составляет 124 миллиона рублей, съемки планируется завершить к осени.