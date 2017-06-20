Музей Романовых в Тобольске планируют открыть осенью этого года

ТЮМЕНЬ, 20 июн — РИА Новости. Открытие музея царской семьи в Тобольске запланировано на осень 2017 года. Сейчас в здании дома генерал-губернатора, в котором останавливался в ссылке в августе 1917 года отрекшийся от престола император Николай II и его семья, ведутся реставрационные работы и по фотографиям восстанавливается убранство комнат той эпохи, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мемориальный музей будет отражать проживание семьи в ссылке. Раскроет эту тему второй этаж, который восстанавливают по сохранившимся фотографиям. В большом зале, где семья проводила много времени, будет воссоздан иконостас. Будучи ограниченными в своих передвижениях, члены царской семьи вынуждены были проводить в этой комнате не только культурные вечера, но и богослужения", — сказал собеседник агентства.

Как уточнила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светланы Сидоровой, по фотографиям восстанавливаются и кабинет Николая II, красная гостиная Александры Федоровны, комнаты великих княгин и цесаревича Алексея.

Символично будет представлена спальня Александры Федоровны и Николая II, поскольку фотографий этого помещения не сохранилось.

"В ходе реставрации в здании обнаружены в достаточной сохранности некоторые элементы дома — деревянные полы и лестница, мраморные подоконники. По этим ступеням ходили царственные страстотерпцы, на деревянных саночках катался царевич Алексей. Балясины лестницы сохранились практически на 80%. На них для посетителя раскроют все временные слои, чтобы лучше ощутить, сколько раз их обновляли. Это открытие даст возможность всем христианам обрести еще одну православную святыню", — отметила Сидорова.

Она также сказала, что после реорганизации на территории музейного комплекса в Тобольске возобновила работу дворцовая пряничная, в которой гостям расскажут об истории сибирского быта, угостят чаем из трав и пряниками, выпекаемыми в копиях форм XVIII века.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в регионе разработана концепция развития музейного дела и создания единого туристического кластера, в который вошли обновленные музейные объекты Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска.

"Тобольск — духовная столица Сибири с уникальным ансамблем Тобольского кремля, единственного за Уралом, и множеством других памятников истории и культуры представляет несомненный интерес для туристов из разных стран. А новый музей царской семьи, в котором воссоздается практически аутентичная обстановка, может стать местом притяжения для тех, кто интересуется историей", — считает глава региона.

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