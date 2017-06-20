Жюри игрового кино на кинофестивале "Окно в Европу" возглавит Ибрагимбеков

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Известный драматург, сценарист, писатель, режиссер Рустам Ибрагимбеков возглавит жюри игрового кино на ХХV юбилейном кинофестивале "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа, сообщили РИА Новости в дирекции кинофорума.

"Каждый фестиваль в той или иной мере отражает сегодняшнее состояние кинопроцесса. На ХХV Выборгском фестивале, в жюри которого я приглашен, помимо основного конкурса игрового кино представлены отечественные фильмы-победители других российских и международных фестивалей, а также представлена специальная программа "Копродукция. Окно в мир". Столь широкая панорама современного кино представляет для меня особый интерес еще и потому, что я многие годы вовлечен в деятельность Конфедерации Союзов кинематографистов стран Евразии", — сказал РИА Новости.

Ибрагимбеков — сценарист, драматург, писатель, режиссер, четырежды лауреат Госпремии РФ, член Американской и Европейской киноакадемий, Российской Академии кинематографических наук "Ника". Автор сценариев к таким картинам, как "Белое солнце пустыни", "Храни меня, мой талисман", "Урга — территория любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "Восток-Запад", "Райские птицы" и многие другие.