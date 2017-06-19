Создатели "Пиратов Карибского моря" планируют избавиться от Джека Воробья

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Создатели "Пиратов Карибского моря" избавиться от персонажа Джонни Деппа, Капитана Джека Воробья в шестой части франшизы, сообщает Daily Star.

Отмечается, что кассовые сборы пятой части "пиратов" — "Мертвецы не рассказывают сказки" оказались слишком низкими по сравнению с предыдущими фильмами. В связи с этим продюсеры решили "обновить" сагу, убрав надоевшего зрителям героя.

"Когда-то Депп был причиной посмотреть новых "Пиратов Карибского моря". Теперь создается ощущение, что для аудитории это больше не актуально", — отметил источник издания, добавив, что новые участники проекта, молодые актеры Скоделарио и Брентон Туэйтс, вызывают у зрителей больший интерес.

Первый фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" вышел на экраны в 2003 году. После оглушительного успеха картины создатели решили снять продолжение. Киносага включает в себя пять лент, главным героем которых является персонаж Джонни Деппа — Капитан Джек Воробей. Последняя часть, "Мертвецы не рассказывают сказки", вышла на экраны 26 мая.