Шнуров презентовал обновленное издание истории "Ленинграда"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сергей Шнуров презентовал в понедельник книгу "Ленинград". Невероятная и правдивая история группы", являющуюся дополненной версией вышедшей в 2008 году "Музыки для мужика" журналиста Максима Семеляка.

В этом году группа "Ленинград" отметила свое 20-летие. К юбилею "Невероятная и правдивая история группы" вышла в издательстве "Эксмо" тиражом 7 тысяч экземпляров.

"Инициативу взяла в руки моя жена, она любительница такого рода литературы. Она сказала, что у нее в детстве была книга про группу The Prodigy, а про "Ленинград" такой книги нет. Матильда стала продюсером этого проекта, она же выбирала фотографии", — рассказал Шнуров.

Возрастной ценз книги – 18+, штамп с надписью: "Содержит нецензурную брань" является элементом дизайна обложки.

"Я бы не проводил какой-то границы между русским языком и матом, вся это табуированность находится во времени, она была не всегда. Используешь ты мат или нет – неважно, произведения бывают сильные или нет. Можно слово "трансцендентность" сунуть туда, где оно будет неуместно, при этом не значит, что слово плохое", — добавил Шнуров.

Музыкант, отметил, что автор книги Семеляк — "не только его друг, но еще и собутыльник".

"Что я ценю больше, чем дружбу", — добавил Шнуров.

Бывший музыкальный критик журнала "Афиша" Семеляк рассказал, что первая версия истории группы – "Музыка для мужика", была написана им 10 лет назад. По его словам, книга написана "с определенной точки и на какие- то вопросы не отвечает".

"Из предыдущего издания я вычеркнул пару идиотских фраз, хотя там все идиотские, и добавил кусок про новое время. И еще стало больше фотографий", — сказал он.