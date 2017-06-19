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Культура

Как суровые металлурги превратились в современных художников

15:5219.06.2017
(обновлено: 16:05 19.06.2017)
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© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг" 7-ой фестиваль Арт-Овраг в Выксе7-ой фестиваль Арт-Овраг в Выксе
© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Стандартные жилые "коробки" и яркие граффити на стенах. В последние годы металлургический город Выкса в Нижегородской области  стал местом проведения фестиваля уличного искусства "Арт-Овраг". С 16 по 18 июня фестиваль прошел в седьмой раз.

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© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
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На фестивале этого года в Выксе установили рекорд. В городе появилась самая большая в настенная роспись в Европе — уличный художник Миша Most расписал стену одного из корпусов завода.

В течение полутора месяцев группа художников во главе с Мишей Most создавала это гигантское произведение уличного искусства — роспись занимает более 10 тысяч квадратных метров. Дождь порой размывал краски, а местные жители, по слухам, даже однажды "позаимствовали" необходимые материалы.

Но все же работа сделана, и роспись по праву станет одной из местных достопримечательностей наравне с башней архитектора Шухова, которая находится на территории того же завода. Рекорд официально зафиксировали, а в городе планируют сделать специальную смотровую площадку, откуда роспись можно будет увидеть на расстоянии и целиком.

© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг" 7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе
© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"
7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе

Фестиваль "Арт-Овраг", который проходит здесь по инициативе и при поддержке Объединенной металлургической компании, призван изменить город. Старинная Выкса, основанная 260 лет назад, по сей день остается моногородом — здесь три металлургических завода, вокруг которых сосредоточена вся жизнь.

Как и большинство местных жителей отец и сын Дмитрий и Иван Захаровы связаны с местным металлургическим заводом. Дмитрий рассказывает, что  проработал на заводе 21 год, а потом вместе с сыном создал небольшую частную фирму по производству алюминиевых лодок и изделий из металла.

© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"Предприниматели Дмитрий и Иван Захаровы
© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"
Предприниматели Дмитрий и Иван Захаровы

В этом году они помогли современным художникам создать главные произведения для "Арт-Оврага" — плоты. Эти настоящие произведения искусства теперь должны функционировать как водный транспорт и катать жителей по громадному выксунскому пруду.

Вместе с художником Леонидом Тишковым (лауреат государственной премии "Инновация-2017"), архитектурным бюро Wowhaus и французским автором Жан-Филиппом Пуаре-Виль свой плот спроектировала жительница Выксы Екатерина Кулева. Ее работу выбрали из 54 поданных на конкурс заявок.

© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе
© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"
7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе

"Полтора месяца мы работали над этим проектом, трудились семь человек. Вложили все силы и душу", — рассказывают Захаровы. Поработав с фестивалем и пообщавшись с художниками, Дмитрий и Иван, по их собственным словам, поняли смысл этих произведений искусства, да и на вопрос, нужен ли городу фестиваль или нет, ответ у них теперь однозначный. "Это разнообразит нашу жизнь, радует взор", — говорит Дмитрий.

Автопортрет Энди Уорхола, снятый на Polaroid, на выставке в Национальной галерее искусства в Вашингтоне
© AFP 2017 / Saul Loeb
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В городе, конечно, не обходится без разговоров о том, что вместо фестиваля лучше было сделать хорошие дороги, построить новые школы или больницы. Но в то же время глава городского округа Выкса Владимир Кочетков делится позитивной статистикой: например, занятия в местной художественной школе стали популярнее.

Теперь школе предоставили новое здание, и в этом году число учеников увеличится на 200 человек. Кочетков уверен, что город должен развиваться в разных направлениях, а у людей должна быть возможность работать не только на металлургическом производстве.

© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг" 7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе
© Фото предоставлено фестивалем "Арт-Овраг"
7-ой фестиваль "Арт-Овраг" в Выксе

Три дня фестиваля сродни цунами: шумные толпы артистов разыгрывали представления прямо на улицах, на центральной площади шли мастер-классы, несмотря на дождь, плоты курсировали по воде и катали всех желающих.

На три дня Выкса перестала быть небольшим провинциальным городом — такому фестивалю позавидует любой большой город. Возможно, благодаря фестивалю, Выкса и перестанет быть провинциальной. В планах кураторов Юлии Бычковой и Антона Кочуркина, к примеру, создание коллекции современного искусства для металлургической компании. И это будет первый случай, когда завод станет владельцем собрания произведений искусства. 

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