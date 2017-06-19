Мультфильм "Тачки-3" стал лидером российского проката за выходные

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Анимационный фильм "Тачки —3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, собрав в первый уикенд 288,9 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

В очередной части франшизы Pixar про говорящие автомобили спорткар Молния Маккуин сталкивается с жесткой конкуренцией машин нового поколения и уходит из спорта, который так любит. Однако его возвращает к жизни молодой механик Крус Рамирес, которая рассказывает ему о своем оригинальном плане выиграть гонку.

На втором месте рейтинга – блокбастер Алекса Куртцмана "Мумия" с Томом Крузом в главной роли. Его кассовые сборы за выходные составили более 166 миллионов рублей, а за две недели фильм ужасов собрал в прокате более 763 миллионов рублей.

Третье позицию занял приключенческий фильм Гора Вербински "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", сборы за уикенд составили 68 миллионов рублей (общие сборы за три недели — около 2,2 миллиардов рублей).

Новинка проката – комедия Люсия Аньелло "Очень плохие девчонки" со Скарлетт Йоханссон, собрала 59,9 миллиона рублей, а экранизация комиксов вселенной DC "Чудо-женщина" режиссера Пэтти Дженкинс – 29,4 миллиона рублей за минувшие выходные (451,9 миллиона рублей суммарно за три недели в прокате).