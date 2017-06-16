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Культура

"Дядя Ваня" театра Вахтангова разменял третью сотню на сцене Нью-Йорка

18:2216.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТеатр имени Евгения ВахтанговаТеатр имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Спектакль "Дядя Ваня" театра имени Вахтангова был сыгран 201-й раз. Третью "сотню" постановка разменяла на сцене нью-йоркского Сити-центра, открыв гастроли в Северной Америке.

Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В Вашингтоне показали киноверсию "Анны Карениной" театра Вахтангова

Выступать в Нью-Йорке летом для труппы почти традиция: в рамках фестиваля "Вишневый сад" (Cherry Orchard) театр уже выступал со спектаклями "Евгений Онегин" в 2014 году, и "Улыбнись нам, господи" — в 2015. В этом году на нью-йоркской афише звездные имена: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов. Встречи со зрителями за океаном в период непростых отношений между Россией и США артистам очень дороги. Однако, отвечая на вопрос, удается ли искусству, конкретно — театру из России, сегодня оставаться вне политики, художественный его руководитель отвечает прямо: "Трудно".

"Наверное, было бы ошибкой закрываться, не видеть и не чувствовать того, что происходит вокруг. Надо пускать в себя этот воздух, эти сигналы, воспринимать и превращать это в творческий язык. Как бы нас не оскорбляли, мы должны заниматься отважной и безумной работой — гармонизировать мир. А кто же еще? Разрушителей, к сожалению, очень много", — поделился с РИА Новости режиссер Римас Туминас.

"Глупость, происходящая в мире, пройдет. Пройдет или войной, или миром. Она должна пройти, чтобы человечество без войны обновлялось и понимало, что нет другого выхода, как стараться гармонизировать мир", — говорит Туминас. Он убежден — чем труднее, тем важнее становится дело режиссера, композитора, художника. "Бороться не надо, я давно отказался от борьбы. Но только надо не сдаваться. А это возможно", — считает худрук Вахтанговского театра.

Чехова в Нью-Йорк театр Вахтангова привез впервые. Про спектакль "Дядя Ваня" Туминас говорит просто: "Вся Россия — это "Дядя Ваня", судьба Дяди Вани".

Однако за этой простотой — судьбы героев на сцене и жизнь поколений. "Когда Эфрос ставил Чехова, он одним словом обозначил эту драматургию: "Очень хочется жить иначе, но почему-то нельзя", — отмечает режиссер. "Никто не знает настоящей правды", — цитирует Людмила Максакова свою любимую фразу Чехова.

Выступление артистов на торжественной церемонии вручения премии Человек театра в Москве. 27 марта 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Вахтанговцев" наградили премией "Человек театра"

Искать ответы на заданные Чеховым вопросы можно искать как в "сценах из деревенской жизни", так и в Москве или Нью-Йорке. С американским же мегаполисом у многих вахтанговцев свои истории.

Людмила Максакова рассказывает, как "раньше бегала на Бродвей, смотрела мюзиклы — это было необыкновенное зрелище, у нас такого не было". На этот раз актриса успела сходить на балет в Линкольн-центр. Сергей Маковецкий в Нью-Йорке уже отметил день рождения — 13 июня сходил на новый мюзикл по мотивам "Войны и мира" Толстого. А вот Сергей Епишев (роль работника Ефима) в Нью-Йорке впервые. "Я думал, когда приеду, буду просто плакать, когда увижу небоскребы, которые я видел сто тысяч раз в кино. Плакать пока не получается, но есть ощущение центра мира", — поделился он. В Нью-Йорке самый высокий артист труппы, рост Епишева — 2,05 метра, был именован худруком "небоскребом театра".

В Нью-Йорке спектакль "Дядя Ваня" пройдет еще три раза, далее труппа выступит в Бостоне и Торонто.

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