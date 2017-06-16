Стоун хотел срежиссировать сцену с Путиным, но тот поступил по-своему

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хотел срежиссировать сцену встречи с президентом России Владимиром Путиным, но российский лидер поступил по-своему и вместо того, чтобы изображать первую встречу, предложил Стоуну кофе.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime

"Мы встретимся здесь", — объяснял Стоун в начале четвертого эпизода, стоя с Путиным в центре круглого зала. "Могу оттуда, могу с балкона спуститься", — ответил Путин. Однако Стоун повел его в коридор со словами: "Мне больше нравится там — это добавляет больше глубины. Нет, еще подальше".

"Я представляю дело так, будто мы не знаем друг друга. Как будто мы несколько месяцев не виделись", — пояснил Стоун.

Когда съемка начинается, видно, что Стоун пытается вызвать Путина из коридора. Однако российский президент не выходит и подмигивает при этом в камеру.

"Он ушел на другую встречу", — разочарованно говорит Стоун в зале. В этот момент в зале появляется Путин с двумя чашками в руках. "Кофе, сэр!" — произносит Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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