Путин о "Матильде": были и гораздо более жесткие картины о царской семье

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

ПУТИН О ФИЛЬМЕ "МАТИЛЬДА": БЫЛИ И ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ КАРТИНЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

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