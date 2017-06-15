Алексея Баталова похоронят на Преображенском кладбище в Москве

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов, который ушел из жизни 15 июня, будет похоронен в понедельник, 19 июня, на Преображенском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Прощание с Алексеем Владимировичем Баталовым и похороны состоятся 19 июня", — сказал Лаврентьев.

"Прощание с выдающимся артистом пройдет в Доме кино и начнется в 11.30. Похоронят Алексея Владимировича на Преображенском кладбище, как было сказано в завещании артиста", — уточнил он.

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