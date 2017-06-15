Он же Гога, он же Гоша, он же Жора… Десять выдающихся ролей Баталова

Знаменитый актер, народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Он дебютировал в кино в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, многие из которых были удостоены международных наград. Редакция ria.ru предлагает вспомнить самые известные роли актера.